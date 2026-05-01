Cartistas politizan obras municipales en Areguá

El concejal cartista Pablo Ayala, quien funge de presidente del Consejo Distrital de Educación, asiste a todas las inauguraciones, paladas iniciales y cualquier acto que organiza la Municipalidad de Areguá para posicionar su candidatura a la intendencia.

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La candidatura de Ayala, ahijado político del intendente cartista Denis Torres dividió al cartismo en Areguá, pues el ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas presenta a Timoteo Medina también como precandidato cartista para las internas municipales del 7 de junio.

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El concejal Ayala no solo utiliza las obras municipales financiadas con recursos de todos los contribuyentes aregüeños, sino que también utiliza a los niños para hacer proselitismo violando abiertamente el Código de la Niñez.

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Estos hechos y actos quedan expuestos en las páginas oficiales de la Municipalidad de Areguá, donde aparece el precandidato oficial del jefe comunal.

Ayala fue una de las víctimas colaterales del asalto que sufrió el intendente Denis Torres en su residencia y en donde supuestamente sustrajeron G. 600 millones en efectivo que el hoy precandidato le entregó, sin embargo, no supo justificar de donde provino el dinero. Ante dicha situación la Contraloría General de la República abrió un análisis de correspondencia.