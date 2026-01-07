Siete candidatos buscan ser intendente de Areguá en el próximo periodo

La primera fisura en el cartismo aregüeño se dio cuando el actual intendente Denis Torres (ANR-HC) decidió desafiar al comando de Honor Colorado, luego de rechazar la oferta para alcanzar la unidad y lanzó la precandidatura del concejal Pablo Ayala para que lidere la chapa este 2026. Este equipo político es “apadrinado” por el senador acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal Erico Galeano, quien abandonó también el cartismo a finales del 2025.

Lea más: Analizan bienes del concejal que entregó millonario cheque al intendente de Areguá

La movida de Torres no solo implicó una ruptura total con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien buscaba la “concordia” en Areguá, sino que también molestó al actual concejal cartista Timoteo Medina, quien había adelantado a mitad del 2025 que aspiraba a la Intendencia y venía trabajando por su precandidatura de lleno.

Con la fisura del cartismo, el ministro Tadeo Rojas volcó su apoyo a Julio Trinidad, quien es actual concejal cartista y quien sería el candidato que tiene la bendición del Comando de Honor Colorado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin el apoyo de los líderes aregüeños Denis Torres y Tadeo Rojas, el concejal Timoteo Medina se cobijó bajo la carpa del movimiento Causa Republicana, cuya líder nacional es la senadora Lilian Samaniego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra que abandonó el cartismo, luego de ser fiel defensora del intendente Torres, es Fátima Ayala, presidenta de la seccional colorada Nº 434 de la compañía Caacupemí.

Lea más: TSJE atado “de pies y manos” ante sospechoso “aporte de campaña” a intendente de Areguá

Fátima Torres fue incluso abogada de Cintia Muñoz, la nepocuñada del intendente Torres, y de la neponovia Gessica Maribel Muñoz Benítez cuando saltó a la luz el escándalo de las contrataciones sin concurso de ambas mujeres cercanas al intendente aregüeño.

Ayala ya estaba trabajando por su candidatura a la Junta Municipal, pero aparentemente se molestó por la ubicación que ocuparía en la lista, por lo que el pasado lunes fichó por Añetete, que lanza como precandidato presidencial a Arnoldo Wiens.

“La gente me conoce, sabe que mi lealtad es absoluta, no hay dinero ni poder que me compre y mi carácter es incorruptible”, había posteado en sus redes sociales Ayala con una foto junto al intendente Torres el 14 de diciembre. Sin embargo, 20 días después oficializó su pase a la carpa de Wiens.

El quinto candidato colorado a la intendencia de Areguá es Melanio Franco, quien también es concejal y estuvo bajo las carpas cartistas hasta hace unos días. Franco lanzó su candidatura de manos del movimiento Fuerza Republicana, cuyo líder es el exvicepresidente Hugo Velázquez, designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU.

Candidatos liberales

En el Partido Liberal Radical Auténtico se posicionan dos conocidas figuras como precandidatas a intendente: 1. El concejal liberocartista Luis Villarreal, quien se mantuvo servil al intendente Torres y ubicó a su novia María Marta López como funcionaria municipal, además de ser adjudicada con un predio municipal donde construyen juntos una coqueta residencia. Villarreal es candidato por el movimiento Nuevo Liberalismo.

2. El exintendente y actual concejal Luis Villalba, quien está reuniendo a su tropa leal bajo la carpa del efrainismo.