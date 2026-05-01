Esta Fiscalía no asusta a los delincuentes, mata a los enemigos políticos, repudia Mauricio Espínola

El diputado abdista Mauricio Espínola afirmó que lastimosamente la Fiscalía de Emiliano Rolón no responde al pueblo como manda la Constitución, sino que se “alquila” al servicio del poder de turno para perseguir a enemigos del gobierno, y lo hace ahora tanto en el caso Conmebol como lo hicieron en la causa que le abrieron a él y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, donde lamentó que incluso generó consecuencias mortales.

Esto en memoria a Daniel Farías, exfuncionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), perseguido por la Fiscalía con base en una denuncia de Horacio Cartes y que falleció joven por una afección cardiaca en medio de una fuerte presión.

“En todo este esquema perverso no puedo dejar de mencionar la memoria de un hombre de Estado cuyo cuerpo recibió las consecuencias y su muerte debería pesar en la conciencia de una fiscalía sumergida en la borrachera del poder: el compañero Daniel Farías. Porque cuando la justicia se vende, la gente muere", lamentó.

En esa línea, agregó: “Hoy la Fiscalía no asusta a los delincuentes. Asusta a los enemigos políticos del poder de turno. Se convirtió en el brazo largo de un gobierno que usa la ley para perseguir al que piensa distinto".

Agregó que lo más grave es que esta Fiscalía, no solo se “alquila” al Poder para perseguir a los enemigos, sino que para colmo, monta un esquema corrompido y que premia a los averiados.

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“Algo se rompió, se averió. Cuando un fiscal, en vez de investigar, le pide al abogado del que denuncia que le diga qué hacer... ya no trabaja para el pueblo. Trabaja como empleado de un privado. Eso no es justicia. Eso es alquilar la Fiscalía. No son errores. Es un sistema. Un esquema", sostuvo.

Dicho esquema que menciona se va replicando tanto en la causa donde está investigado Espínola, el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios por supuesta divulgación de secretos en actos de servicio, proceso abierto por denuncia de Cartes; como también ahora en el caso de la denuncia de la Conmebol.

Esto ya que en el caso de Espínola, se evidenciaron mediante chats cómo el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, ordenada diligencias al entonces fiscal del caso Aldo Cantero. Lo mismo se evidenció ahora con el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, instruyendo actuaciones al fiscal Francisco Cabrera y a la exfiscala y actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz.

“No hablamos de un fiscal que se equivocó una vez. Hablamos de fiscales que hicieron exactamente lo que les mandaron hacer. Y cuando eso pasa, la institución no los castiga. Los asciende. Pasó en el caso Conmebol. Pasa en mi caso”, repudió.

Incluso, se explayó en comentar cómo funciona el esquema: “El abogado privado escribe. El fiscal firma. El abogado manda. El fiscal obedece. En mi causa, la Fiscalía no fue Fiscalía. Fue la oficina privada de Pedro Ovelar. El fiscal actuaba como su empleado. Antes, Liliana Alcaraz obedecía al abogado de la Conmebol. Hoy es ministra de Seprelad. Premiados, no sancionados”.

Finalmente, remarcó que las consecuencias son graves para la institucionalidad y debe preocupar a cada ciudadano, ya que en cualquiera puede ser la siguiente víctima.

“El pueblo tiene que saberlo. Porque una Fiscalía que no es libre, es un peligro para todos. Mañana puede ser contra vos”, alertó.