Filizzola denuncia uso político de la Fiscalía y cuestiona “ataque contra ABC Color”

Filizzola sostuvo que la acción fiscal “no tiene nada que ver con el banco Atlas ni con un verdadero afán de justicia de la Conmebol”, sino que constituye un ataque directo contra el grupo empresarial propietario de ABC Color, uno de los principales medios de prensa independientes del país.

Según el legislador opositor, el Ministerio Público, bajo la conducción del fiscal general Emiliano Rolón Fernández, sigue un patrón reiterado de persecución selectiva.

“Es una demostración más de la instrumentación del Ministerio Público al servicio del poder político para perseguir”, denunció.

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Filizzola aseguró que mientras Rolón “no puede hacer nada” frente al crimen organizado o ante presuntos hechos de corrupción que involucran al gobierno del presidente Santiago Peña, fiscales actúan con rapidez contra actores que resultan incómodos para sectores oficialistas.

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El senador también acusó a fiscales de responder a intereses de estudios jurídicos privados, en lugar de desarrollar investigaciones objetivas e independientes.

Cuestionamientos al debido proceso

Filizzola calificó como “escandalosa” la acusación contra Miguel Zaldívar y otros directivos del Banco Atlas desde su origen, argumentando que existen graves vulneraciones al debido proceso.

Entre sus principales objeciones mencionó la supuesta subordinación de fiscales a abogados querellantes.

“El solo hecho de que la Fiscalía reciba instrucciones de los abogados de la querella debería ser motivo de remoción de los fiscales involucrados y de la anulación de todo lo actuado”.

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El senador considera que el caso es “una severa vulneración del debido proceso y la obligación de los fiscales de investigar con objetividad”.

Remarcó que el conflicto original involucraba a la familia Leoz y la Conmebol, no al Banco Atlas como institución financiera.

“No tiene justificación jurídica que procesen a los directivos de un banco por un litigio entre terceros. En este caso la familia Leoz y la Conmebol. Más aún cuando ya hubo un acuerdo entre las partes”.

Apuntó que el problema de la Conmebol nunca fue con el banco sino contra su ex directivo Nicolás Leoz.

Acusan al Gobierno de atacar a medios

Para Filizzola, este caso se suman a otros hechos insólitos que revelan el claro afán del gobierno de perseguir a ABC.

Mencionó como antecedente la utilización del Banco Central y el uso de jueces para impedir la fusión entre los bancos Atlas y Familiar.

“Un precedente nefasto para el sistema financiero, una vulneración grave de la independencia del Banco Central, presidido por el ex presidente de UENO y un serio ataque a la seguridad jurídica en el país”.

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El parlamentario opositor asegura que con estos antecedentes queda claro que esto no se trata de justicia “sino de persecución a un medio de prensa a través de una de las empresas del grupo empresarial que es propietario de ABC y contra su directora Natalia Zuccolillo, esposa de Miguel Zaldivar”.

Vinculación con intereses económicos

Para el senador Filzzola, queda claro que la intención es favorecer los intereses económicos de las empresas vinculadas al presidente Peña y al cartismo, como el grupo UENO o Basa, de los que dice Emiliano Rolón “nunca va a investigar”, a pesar de que con sus privilegios se han quedado con gran parte de los depósitos y contratos del Estado.

Lamenta que los hechos de corrupción a gran escala quedan impunes por la sumisión del Ministerio Público al poder que en vez de hacer su trabajo se ocupa de amparar a delincuentes y corruptos vinculados al poder y perseguir a quienes son críticos.