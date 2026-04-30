Conmebol: fiscal general anticipó que habrá acusación contra Atlas, según abogado

Este jueves vence el plazo para que el Ministerio Público presente una acusación o quede desestimada la causa abierta contra el Banco Atlas –parte del grupo empresarial que también integra el diario ABC Color– en base a una denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que acusa a esa entidad bancaria de lavado de dinero desviado de esa organización deportiva por su extinto expresidente Nicolás Léoz.

El caso, que ha sido catalogado por los abogados de Atlas como un hecho de persecución por parte de aliados del Gobierno contra entidades vinculadas a un medio crítico del poder, tomó un giro inesperado esta semana con la publicación de un acuerdo firmado por la Conmebol y herederos de Léoz en 2020 que, según los defensores legales del banco, extingue la causa.

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Ese acuerdo, firmado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, indica que la Conmebol desistió de cualquier acción civil, penal, administrativa o de cualquier naturaleza contra los sucesores de Léoz por las conductas atribuidas a este a cambio de un resarcimiento de poco más de 51 millones de dólares de parte de la familia a la organización futbolística.

Con ese pago, según el acuerdo, la Conmebol da por resarcido el daño contra su patrimonio que atribuye a Léoz.

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Sin embargo, a pesar de la existencia de ese acuerdo, en 2021 el abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, presentó una querella innominada el supuesto objetivo de recuperar fondos desviados por Léoz. A pesar de que este operó en varios bancos del país, solo Atlas fue investigado.

Fiscal general anticipó acusación, según abogado

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Enrique Kronawetter, representante legal del Banco Atlas, reiteró cuestionamientos a la causa y la actuación tanto de Lovera como de los fiscales que estuvieron o están a cargo de la investigación.

“Lovera de Conmebol daba indicaciones (a la Fiscalía) y dejaba constancia de cómo involucrar a Atlas”, dijo. “Esta causa se ha direccionado de principio a fin, nos quieren tomar por estúpidos”.

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Kronawetter dijo estar convencido de que la Fiscalía presentará una acusación contra Atlas antes de que venza el plazo hoy y, como evidencia de esa acusación supuestamente inminente, apuntó a declaraciones hechas ayer por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, luego de una reunión que mantuvo con el presidente Santiago Peña.

Al ser consultado sobre el acuerdo de reparación firmado en 2020 por la Conmebol con los herederos de Léoz y el impacto que su existencia podría tener en la causa contra Atlas, el fiscal general Rolón dijo que esos documentos deben ser analizados en el contexto de una audiencia preliminar.

“La fiscalía tendrá derecho, los agentes fiscales operativos, de presentar mañana la posición final que tenga que ver con la etapa preparatoria. Esa posición final debe ser discutida en la audiencia preliminar o en la etapa intermedia a través del juez correspondiente y finalmente el juez es el que dice el derecho", dijo Rolón..

Teniendo en cuenta que una audiencia preliminar no se puede llevar a cabo sin que antes la Fiscalía presente un acto conclusivo acusatorio, el fiscal general dio implícitamente como un hecho que una acusación será presentada, argumentó Kronawetter.

Acuerdo extingue causa contra Atlas, afirma

El abogado del Banco Atlas comentó que anoche presentó al Poder Judicial un incidente de extinción de la acción contra la entidad bancaria “por la presentación y conocimiento de ese acuerdo reparatorio” entre la Conmebol y los Léoz.

“Ese acuerdo elimina la figura de cualquier conducta punible atribuida a los Léoz”, explicó. “La Conmebol acordó que no hay reclamo, ni siquiera futuro. Desaparece la figura del hecho precedente y no puede hablarse de lavado”.

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Agregó que, en su opinión, la conducta de la Conmebol en el contexto de la causa contra Atlas podría ser considerada “denuncia falsa” e insistió en que, con sus propias acciones, la Conmebol ha demostrado que el hecho que atribuye a Atlas en su denuncia “no existió”.

“Es otra muestra de cómo se arman causas y se pervierte la función del Ministerio Público. Palo y prisión para los adversarios del poder de turno y plata para los que están de su lado”, subrayó y calificó esto como un “caso perverso de persecución selectiva” de parte de una “autoridad perversa y cobarde que da golpes y no da la cara”.

“Conspiración para perseguir inocentes”

Kronawetter insistió en que la Fiscalía trabaja “con los que coyunturalmente están al frente de la Conmebol” en lo que calificó como un intento de “escarmiento” por publicaciones hechas por ABC Color contra los intereses de las autoridades del ente deportivo.

“Ellos deberían dedicarse a desvirtuar los elementos que surgen contra actos públicos y no perseguir a instituciones que simplemente cumplen su labor de investigación”, remarcó.

“Es una conspiración para perseguir inocentes”, enfatizó.