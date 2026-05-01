Peña asiste a reunión virtual por la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Conforme a los datos oficiales, la reunión virtual se prevé desde las 10:30 entre los mandatarios de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) con sus pares de la Unión Europea (UE) para celebrar la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio birregional. El entendimiento se firmó luego de 26 años de negociaciones.

Este 1 de mayo inicia la aplicación provisional del tratado de libre comercio entre ambos bloques firmado el 17 de enero pasado en Asunción, que busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

La decisión de avanzar con una aplicación provisional responde a la necesidad de acelerar los procesos mientras se completa el proceso institucional en Europa, que incluye la revisión de legalidad por parte del Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea optó por este mecanismo ante la previsión de que el dictamen judicial pueda demorar hasta un año y medio.

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¿Quiénes participaran?

El presidente de Paraguay, Santiago Peña y titular pro témpore del Mercosur; Luíz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Javier Milei, de Argentina; Yamandú Orsi, de Uruguay. Participará por la UE, la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen.

El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Javier Giménez, informó que cada mandatario tendrá un espacio para un breve mensaje para dar reconocimiento al inicio de la entrada en vigencia del acuerdo temporal que llevo casi tres décadas concretar y que además, representa una oportunidad para nuestra oferta exportadora y nos abre un mercado de alto poder adquisitivo.

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“Nosotros como país nos mantenemos firmes en temas como el reconocimiento de nuestras leyes nacionales, sobre todo las ambientales y la no generación de barreras al comercio entre ambos bloques. También, dentro del Mercosur con nuestros socios, creemos firmemente en la proporcionalidad de las cuotas para los Estados miembros”, expresó Giménez.

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Zona de libre comercio

Conforme a los datos, el convenio permitirá crear una zona de libre comercio con unos 720 millones de habitantes y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros), casi un cuarto del PIB global. De forma gradual reducirá o eliminará aranceles para alrededor del 90% de las exportaciones e importaciones. La UE, por ejemplo, espera ahorrarse 4.600 millones de dólares en tarifas aduaneras por año con el acuerdo.