Argentina se prepara para la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Mediante dos resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina estableció la reglamentación para acceder a los beneficios previstos en el acuerdo firmado por la UE y el bloque creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Mediante este acuerdo, la UE otorgó 21 cuotas para diferentes productos agroindustriales del Mercosur.

Entre las cuotas otorgadas destacan las de carne bovina fresca y congelada; carne aviar y porcina, ajo, miel, arroz, azúcar, maíz, sorgo, etanol y productos lácteos.

"El acuerdo Mercosur-UE constituye un hito en el comercio entre ambos bloques, al crear un marco regulatorio común que brinda previsibilidad, promoviendo así las inversiones en las cadenas productivas", resaltó este jueves la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina en un comunicado.

Añadió que el acuerdo "liberaliza el 84 % de los aranceles de las exportaciones de los productos agroindustriales del Mercosur y establece cuotas o preferencias fijas para casi el total de los productos restantes, mejorando así el acceso al mercado europeo".

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Negociado durante 25 años por la UE y el mayor bloque suramericano, el pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo: un mercado integrado por unas 700 millones de personas y con un peso del 30 % del PBI mundial y del 35 % del comercio global, de acuerdo a datos de los Veintisiete.

El acuerdo, firmado por los dos bloques el pasado 17 de enero en Asunción, reglamenta el comercio de todo tipo de bienes y servicios.

El pacto, ratificado y promulgado por Argentina el 26 de febrero pasado, comenzará a ser aplicado en forma provisional desde este viernes a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea (UE) el 23 de marzo último.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos.

La entrada en vigor plena -ya no provisional- del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

Según un informe de la consultora Abeceb difundido este jueves, gracias al acuerdo Argentina puede casi duplicar sus exportaciones a la UE, pasando de 8.499 millones de dólares en 2025 a unos 15.100 millones de dólares en 2030.

Además, de acuerdo con la consultora, también se beneficiará de un incremento en los flujos de inversión provenientes de la UE, que ya es el principal inversor extranjero directo en el país suramericano, con un 'stock' acumulado de desembolsos de unos 75.000 millones de dólares.

España es, entre los europeos, el mayor inversor en Argentina y, a nivel global, el segundo, detrás de Estados Unidos.

De acuerdo a Abeceb, gracias al acuerdo los flujos netos anuales de inversión europea en Argentina podrían duplicarse respecto a su promedio histórico reciente, pasando de unos 1.800 millones de dólares a un rango de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares anuales.