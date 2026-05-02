“Le respondo al senador Carpincho”: el cruce entre Emiliano Rolón y Eduardo Nakayama

El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón, respondió a los cuestionamientos del senador Eduardo Nakayama. “Yo le respondo al senador Carpincho”, disparó Rolón durante una entrevista radial.

Con esta declaración, Rolón devolvió el golpe luego de ser tildado de “inútil” por el parlamentario.

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El jefe del Ministerio Público defendió su gestión y aseguró que las críticas vienen desde la comodidad del Senado y no coinciden con la realidad de la Fiscalía.

“Honditas y mbokavícho” contra el crimen

Para Rolón, la exigencia de resultados contra el narcotráfico y el terrorismo es injusta si no se acompaña con presupuesto.

“Es muy fácil opinar proveyendo al fiscal general solo con una hondita, 3x3 y mbokavícho (petardos). ¿Cómo combatir con un estamento que tiene un amplio despliegue económico en todo el territorio simplemente con esos elementos?”, cuestionó durante la entrevista en la radio 650 AM.

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Según su visión, Nakayama solo busca crear dificultades a la Fiscalía, que nació “desposeída” tras separarse del Poder Judicial en 1992, perdiendo los ingresos de las tasas judiciales.

El caso Pecci y las críticas de Nakayama

El origen de este enfrentamiento se da luego de las declaraciones de Eduardo Nakayama, quien anunció que no votará a favor de ninguna ampliación presupuestaria para la Fiscalía. El senador acusó a Rolón de “moverse con aparatosidad” cuando no hay amenazas reales y de ser ineficiente frente a las estructuras criminales.

Nakayama recordó con ironía cuando el fiscal general mencionó que “ni Mandrake” podría resolver el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.

“No significa ninguna amenaza para grupos criminales ni terroristas, porque lo que menos ha hecho es trabajar contra ellos”, sentenció el legislador.

Rolón pide aumento de 62%

Rolón mantiene su postura de que la Fiscalía necesita una inyección de dinero. El pasado 29 de abril, se reunió con el presidente Santiago Peña para solicitar un incremento del 62% en el presupuesto.

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El fiscal general insistió en que su gestión sí tiene hitos que mostrar, como la organización de eventos internacionales en la Triple Frontera con presencia de fiscales de 16 países. “Esos son ejemplos reales de lucha y no solamente un discurso negativo”, concluyó.