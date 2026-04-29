Rolón se reunió con el denunciado Peña para pedirle aumento presupuestario

El fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, visitó al presidente Santiago Peña y el ministro de Economía, Óscar Lovera, para demostrar que la Fiscalía financieramente está “en terapia intensiva”.

Según Rolón, la institución arrastra una asfixia financiera desde hace una década, tiempo en el que sus responsabilidades crecieron, pero el presupuesto se quedó congelado.

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El fiscal General sostiene que el Ministerio Público necesita, como mínimo, un 62% más de presupuesto para poder funcionar como corresponde.

Faltan cerca de 350 fiscales más

Según reportó, hoy cuentan con poco más de 350 agentes fiscales, cuando para cubrir la demanda real del país se necesitan al menos 700. “La insuficiencia presupuestaria impacta directamente en la capacidad operativa”, sentenció Rolón.

Habló además sobre una tecnología obsoleta y una escasez crítica de peritos. Esto genera un efecto negativo en las investigaciones porque se vuelven lentas, los laboratorios forenses y las morgues no dan abasto, y la justicia termina llegando tarde.

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Rolón mencionó que la Fiscalía, tras separarse del Poder Judicial, no tiene “recursos propios” y depende exclusivamente de lo que le asigne el Ejecutivo.

Además de la falta de dinero, el Fiscal General criticó los problemas en el plan de caja y la ejecución presupuestaria.

Esto es lo que promete Peña

Por su parte, el presidente Santiago Peña utilizó sus redes para calificar a la Fiscalía como una “institución clave para la justicia y la transparencia”.

El mandatario se comprometió a acompañar al organismo con los recursos y el respaldo necesarios para cumplir su misión.

Denuncias contra Santiago Peña

El 25 de septiembre de 2025, los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro, presentaron denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente de la república Santiago Peña Palacios. Lo mismo realizó un grupo de legisladores, encabezados por la diputada Johanna Ortega (País solidario) el 2 de octubre de ese año. Ambas están relacionadas al caso conocido como los “sobres del poder”.