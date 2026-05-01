Nakayama tilda del “principal inútil” al fiscal general

El senador Eduardo Nakayama (Independiente) dirigió fuertes declaraciones contra el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, a quien calificó como “el principal inútil del Estado paraguayo”, en el marco de una entrevista en la que cuestionó su desempeño al frente del Ministerio Público.

Según el senador, el fiscal general “se mueve con aparatosidad cuando no hay amenazas reales”, mientras -afirmó- no muestra resultados frente al crimen organizado.

“No significa ninguna amenaza para grupos criminales ni terroristas, porque lo que menos ha hecho es trabajar contra ellos”, expresó.

Cuestiona gasto en seguridad y gestión institucional

El legislador relató además un episodio ocurrido durante un viaje a Ciudad del Este, donde observó un fuerte despliegue de seguridad alrededor de la comitiva fiscal.

En ese contexto, criticó lo que consideró un uso excesivo de recursos públicos para custodia personal, comparándolo con estándares de países de alta seguridad.

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También cuestionó la falta de resultados en investigaciones sensibles, mencionando el caso del fiscal paraguayo asesinado en Colombia, Marcelo Pecci, al que utilizó como ejemplo de la ineficiencia institucional.

“Dijo que ni Mandrake le podría resolver el caso de Marcelo Pecci”, recordó Nakayama, en referencia a declaraciones del propio fiscal general.

Rechazo al presupuesto del Ministerio Público

Nakayama adelantó que no acompañará el pedido de ampliación presupuestaria del Ministerio Público, argumentando que no existen garantías de mejora en la gestión.

Sus declaraciones surgen luego de que Rolón mantuviera una reunión con Peña y el ministro de Economía, Óscar Lovera, para atender un supuesto pedido de ampliación presupuestaria, precisamente un día antes de la acusación contra directivos del Banco Atlas.

Si bien reconoció que dentro de la institución existen funcionarios que cumplen correctamente sus funciones, sostuvo que la conducción general no está a la altura de las necesidades del país.