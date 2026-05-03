Pese a “record” de balances rechazados, seguirían salvando de la intervención a Ysidro Rivas

Por un descuido de los cartistas, el diputado Roberto González (ANR, Añeteté) logró en la sesión pasada meter de vuelta en el orden del día de este martes (mediante moción de peferencia) un total de 7 pedidos de intervención a intendente “multicolores”, pero donde destaca por el citado prontuario, el caso de Hernán Ysidro Rivas, padre del senador Hernán David Rivas que recientemente se vio obligado a pedir un permiso irregular ante un nuevo episodio escandaloso relacionado con su presunto título falso de abogado.

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Estos pedidos de intervención a las administraciones municipales de Rivas en Tomás Romero Pereira ,Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana) en Ñemby; de Juan Manuel Ávalos (Alianza) en Ñemby; de César Machuca (ANR-HC) en Ybyrarobaná; de Silvio Andrés Peña (PLRA) en Emboscada; de Vidal Argüello (Alianza) en Yby Yaú y de Elvio Coronel (Alianza) en Juan León Mallorquín ya se habían dado por muertos luego de que hace dos semanas se postergara su tratamiento hasta después de las internas municipales del 7 de junio próximo.

El caso del padre de Rivas es especialmente escandaloso ya que recientemente completó un “registro perfecto” pero negativo de 5 balances de rendición de su gestión rechazados. Es decir, la Junta Municipal detectó indicios de irregularidades durante todos los años que estuvo como intendente en este periodo.

Para colmo, Rivas ya había sido salvado por esta misma Cámara de Diputados de un primer pedido de intervención en 2023, el cual fue rechazado pese a los graves indicios en su contra, incluida una denuncia penal que motivó el allanamiento de la sede municipal en junio de 2024.

Ahora está logrando lo mismo, salvarlo por segunda vez pero mediante la estrategia del cajoneo, que incluso tuvo la complicidad del Ministerio del Interior, que congeló por más de un año el pedido de intervención en un trámite que la ley obliga que tiene que ser en no más de 3 días.

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De la estrategia de la postergación, luego se hizo cargo una mayoría en la Cámara Baja, que bajo la excusa de que ya no queda tiempo para una intervención, algo que ellos mismos generaron adrede, evitaron hasta ahora su tratamiento.

Rivas (padre) para colmo ahora apunta al rekutú para un nuevo periodo, pese a una gestión actual plagada de presuntas irregularidades que ni siquiera se debe preocupar en aclarar gracias al blindaje cartista.

Pese al cúmulo de indicios en contra del intendente, es casi un hecho que volverán a cajonear los pedidos de intervención, ya que la inclusión se logró mediante un descuido de los cartistas y sus aliados liberales, lo cual difícilmente vuelva a pasar ahora.