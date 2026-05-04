Juez ordena a intendente cartista de Luque a rendir cuentas

Como cada año la Contraloría Ciudadana de Luque presentó un amparo judicial para exigir al intendente cartista Carlos Echeverría el cumplimiento de la Ley 5590/16, que establece la obligación de realizar una audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía al término de cada año fiscal.

Sin embargo, pese a los reiterados reclamos, el jefe comunal se ha mantenido renuente a transparentar su gestión y nuevamente tuvo que ser obligado por un juez a presentar su rendición de cuentas a la ciudadanía.

Incluso, la Junta Municipal, con los votos de siete colorados, y cuatro liberocartistas, aprueba su rendición de cuentas año tras año sin que Carlos Echeverría haya realizado la audiencia, un requisito exigido por ley. Es decir, los ediles apañan la falta de transparencia en Luque, varios de ellos buscan su reelección en el cargo.

Al respecto, Mirian Franco, titular de la CCL informó que el juez de J. Augusto Saldívar, Ignacio Pane admitió el amparo constitucional solicitado por la agrupación, por lo cual espera que el intendente Carlos Echeverría convoque a la brevedad posible la audiencia.

“Hoy, más que un triunfo judicial venimos a celebrar el valor de la ciudadanía organizada. Indicar que la rendición de cuentas importa, la transparencia importa”, dijo Franco.

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Con este revés judicial, el intendente cartista que se presenta como “jefe de campaña” del diputado Diego Candia, precandidato a intendente de Luque por el cartismo, tiene 30 días para convocar a la audiencia pública.

En el amparo presentado, la organización cívica solicita que se informe sobre el balance general, el estado de resultados, montos de las transferencias recibidas, detalle de la aplicación de los fondos en obras y otros rubros, saldo presupuestario y financiero, licitaciones realizadas y transferencias a comisiones vecinales o entidades sin fines de lucro.

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Audiencia pública debe ser anual

La Ley Nº 5.590/16 dispone que el informe de gestión del intendente debe abarcar el balance general de la municipalidad, los estados de resultados y de ejecución presupuestaria, así como las transferencias recibidas por la Municipalidad de Luque del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en royalties como en otras compensaciones.

Asimismo, debe tener un informe de su aplicación y ejecución en obras y otros rubros establecidos en la legislación respectiva; saldo presupuestario y financiero de estos fondos, enumerando las obras realizadas con sus especificaciones técnicas, las obras por desarrollar y en espera, y los criterios que se tuvieron en cuenta para su realización o identificación como prioritarias, con respaldo de documentos legales.