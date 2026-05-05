San Cosme y Damián: rechazaron ejecución presupuestaria de intendente colorado cartista que busca “rekutu”

En sesión ordinaria de la Junta Municipal de San Cosme y Damián, se resolvió rechazar la ejecución presupuestaria 2025 del intendente Juan Manuel Santacruz (colorado cartista). La votación resultó con siete votos por el rechazo y cinco por la aprobación.

Los ediles detectaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, entre las que destacan una baja ejecución del Fonae, que rondaría el 14%; una posible transgresión a la Ley 3.984/10, que estipula el uso del 20% de los fondos especiales para gastos corrientes.

También, la utilización de fondos de royalties para una transferencia a la Asociación Cooperadora Escolar (ACE) de una escuela, que fueron destinados a mejoras de la institución.

Sobre este último punto, los concejales cuestionan que se utilizó de esta manera el recurso cuando había el Fonae disponible y que debería ser destinado a ese tipo de gasto.

La Junta Municipal cuestionó que el Ejecutivo solamente presentó el 20% de la documentación respaldatoria requerida, por lo que aguardarán el plazo legal para verificar la contestación del jefe comunal sobre los puntos cuestionados

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Los votos por el rechazo fueron de: Denis Galeano (ANR), Claudio Flores (Alianza), Tatiana Palacios (ANR), Hilario Godoy (Alianza), Jorge Cantero (Alianza), Miguel Ángel Almada (Alianza) y Rober Cabañas (ANR). Entretanto, por la aprobación votaron: Ramón Ferreira (ANR), Ever Balbuena (ANR), Olga Acuña (ANR), Ivana Jaruczik (PEN) y Hieber Carlos Montiel (ANR).

Intentamos hablar sobre los cuestionamientos con el intendente Santacruz, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

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San Cosme y Damián

San Cosme y Damián, ubicado en el departamento de Itapúa, Paraguay, es un destino turístico reconocido por sus reducciones jesuíticas y el observatorio astronómico San Buenaventura Suárez.

Para llegar desde Asunción, se debe tomar la Ruta Nacional PY01, que atraviesa ciudades como Paraguarí, San Juan Bautista y San Ignacio. Al llegar a Itapúa, se debe tomar el desvío hacia la ruta D022, ubicado en el distrito de Coronel Bogado.

Desde Encarnación, se debe tomar la ruta PY01 hasta el acceso a la ruta D022, ubicado en el distrito de Coronel Bogado. El trayecto desde Encarnación es de aproximadamente 90 kilómetros y puede completarse en una hora y media.

La superficie territorial del distrito es de 1.581 km² y cuenta con 7.397 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas. Limita con el departamento de Misiones, Coronel Bogado y el río Paraná. La Central Hidroeléctrica Yacyretá se encuentra en territorio de este distrito, a pesar de que las oficinas administrativas están en Ayolas (Misiones).