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05 de mayo de 2026 a la - 11:44

Preocupa a comunidad educativa de Encarnación posible derrumbe de muralla y postes electrificados

Pared con grietas en la Escuela Básica N°3770 San Miguel, rodeada de vegetación y con siluetas de personas en el fondo.
Miembros de la comunidad educativa de la Escuela Básica N°3770 San Miguel reclamaron por el deterioro de la infraestructura escolar. Muro perimetral se encuentra con grietas y peligro de desplome.Sergio González

La comunidad educativa de la Escuela Básica N° 3770 San Miguel de Encarnación reclama por la inacción de las autoridades ante constantes reclamos por el mal estado edilicio de la institución. Refieren que hace tres años remiten notas a todas las instituciones, pero no reciben respuestas. Este año clausuraron un sector debido al peligro de desplome de un muro perimetral y por postes de luz electrificados por la mala instalación del sistema eléctrico.

Por Sergio González

La encargada de despacho de la Escuela Básica N° 3770 San Miguel, Vilma Sánchez, reclamó por la falta de respuesta de las autoridades, en especial de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ante los pedidos de intervención en la institución. La institución está ubicada en el barrio San Pedro Etapa IV, a escasos kilómetros del microcentro de la ciudad de Encarnación.

Mencionó que el muro perimetral está deteriorado, con grietas visibles y con peligro de desplome. Por tal motivo, la institución decidió clausurar la parte frontal de la escuela para evitar que niños, docentes o padres sean afectados en caso de que ceda la estructura.

Además, debido a una mala instalación eléctrica, varios postes de luz están electrificados, lo que constituye un peligro para los estudiantes y docentes.

Fachada de la Escuela Básica N° 3770 'San Miguel' con cartel y rejas, rodeada de árboles en un día despejado.
Miembros de la comunidad educativa de la Escuela Básica N°3770 San Miguel denuncian la inacción de las autoridades por el deterioro del edificio.

Sánchez explicó que recientemente un estudiante recibió una descarga al entrar en contacto con el poste, que es metálico y tiene expuestos los cables de conexión. “Afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un susto”, describió la docente.

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Reclamo sin respuesta

La escuela fue inaugurada en el año 2011. La docente manifestó indignada, que a pesar de los pocos años de la institución, los baños y canaletas están en mal estado. Incluso refirió que todavía usan pizarra a tiza y los mobiliarios fueron reparados con la colaboración de los padres.

Patio de la Escuela Básica N°3770 San Miguel, con cinta de seguridad en el suelo y vegetación descuidada alrededor.
Miembros de la comunidad educativa de Encarnación reclaman por la falta de respuesta ante el deterioro del establecimiento escolar.

Refirió que la institución pertenece a la EBY porque el título todavía no fue entregado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta situación hace que otras instituciones como la Municipalidad o el mismo MEC se puedan “desentender” de las necesidades de esta escuela.

Estructura de cemento deteriorada con un poste metálico en un entorno urbano lleno de escombros y grietas en el pavimento.
La comunidad escolar de la Escuela San Miguel denuncia la falta de respuestas por parte de las autoridades ante sus reclamos. Varios postes de luz están electrificados por malas conexiones eléctricas.

A través de notas a todas las instancias, el reclamo es remitido desde hace tres años, según manifestó la docente. Los padres de la comunidad educativa no descartan realizar manifestaciones si continúan con la incertidumbre y sin respuestas de las autoridades.

“Entre ellos se tiran la pelota”, reclamó. Además, sostuvo que la mayoría de los padres de la comunidad son de escasos recursos. La escuela cuenta con 505 matriculados, con cursos desde el preescolar hasta el noveno grado, en dos turnos.

Tres puertas de un baño en mal estado, con huellas rojas y signos de abandono, en un ambiente deteriorado.
Los baños están en malas condiciones y necesitan mantenimiento.

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Lamentan situación

Sánchez refirió que pidió a los padres esperar agotar las instancias institucionales, pero manifestó que es indignante el trato que reciben cuando realizan los pedidos a instituciones como la EBY.

Aula vacía con escritorios de colores y documentos en mesas, revelando uso reciente en la Escuela San Miguel.
El mobiliario escolar es mantenido con la colaboración de los padres, quienes costean la reparación de las sillas, mesas y pupitres.

Cada vez que llaman a preguntar por su solicitud reciben la cortante respuesta “no tenemos nada de tu nota”.

Varias aulas no cuentan con ventiladores funcionales y el sector que utilizan como comedor están sin energía eléctrica, explicó.

Aula con pizarrón verde y ejercicios matemáticos escritos, paredes terracota y carteles decorativos en alto.
Lamentaron que sean una institución cercana al microcentro, pero sigan utilizando pizarras de tiza.

“Es una pena la situación en la que estamos, en pleno siglo XXI y a pasos del centro de la ciudad de Encarnación”, sostuvo la encargada de despacho.