Preocupa a comunidad educativa de Encarnación posible derrumbe de muralla y postes electrificados

La encargada de despacho de la Escuela Básica N° 3770 San Miguel, Vilma Sánchez, reclamó por la falta de respuesta de las autoridades, en especial de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ante los pedidos de intervención en la institución. La institución está ubicada en el barrio San Pedro Etapa IV, a escasos kilómetros del microcentro de la ciudad de Encarnación.

Mencionó que el muro perimetral está deteriorado, con grietas visibles y con peligro de desplome. Por tal motivo, la institución decidió clausurar la parte frontal de la escuela para evitar que niños, docentes o padres sean afectados en caso de que ceda la estructura.

Además, debido a una mala instalación eléctrica, varios postes de luz están electrificados, lo que constituye un peligro para los estudiantes y docentes.

Sánchez explicó que recientemente un estudiante recibió una descarga al entrar en contacto con el poste, que es metálico y tiene expuestos los cables de conexión. “Afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un susto”, describió la docente.

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Reclamo sin respuesta

La escuela fue inaugurada en el año 2011. La docente manifestó indignada, que a pesar de los pocos años de la institución, los baños y canaletas están en mal estado. Incluso refirió que todavía usan pizarra a tiza y los mobiliarios fueron reparados con la colaboración de los padres.

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Refirió que la institución pertenece a la EBY porque el título todavía no fue entregado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta situación hace que otras instituciones como la Municipalidad o el mismo MEC se puedan “desentender” de las necesidades de esta escuela.

A través de notas a todas las instancias, el reclamo es remitido desde hace tres años, según manifestó la docente. Los padres de la comunidad educativa no descartan realizar manifestaciones si continúan con la incertidumbre y sin respuestas de las autoridades.

“Entre ellos se tiran la pelota”, reclamó. Además, sostuvo que la mayoría de los padres de la comunidad son de escasos recursos. La escuela cuenta con 505 matriculados, con cursos desde el preescolar hasta el noveno grado, en dos turnos.

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Lamentan situación

Sánchez refirió que pidió a los padres esperar agotar las instancias institucionales, pero manifestó que es indignante el trato que reciben cuando realizan los pedidos a instituciones como la EBY.

Cada vez que llaman a preguntar por su solicitud reciben la cortante respuesta “no tenemos nada de tu nota”.

Varias aulas no cuentan con ventiladores funcionales y el sector que utilizan como comedor están sin energía eléctrica, explicó.

“Es una pena la situación en la que estamos, en pleno siglo XXI y a pasos del centro de la ciudad de Encarnación”, sostuvo la encargada de despacho.