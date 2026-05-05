Sole Núñez promete soluciones a raudales y “chespis” en Zeballos y Botánico

La candidata a la intendencia de Asunción por la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Nuñez, realizó un recorrido por diferentes zonas del populoso barrio Zeballos Cué de la capital, a fin de escuchar a los vecinos de la zona.

Uno de los puntos más relevantes que depende de la gestión de la Municipalidad en Zeballos Cué es el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, cuya situación se ha tornado alarmante en los últimos años debido principalmente a la inseguridad, indicaron voceros del recorrido.

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Los vecinos indicaron que han sido permanentes los problemas para el Jardín Botánico del lado de Zeballos, debido especialmente al robo de las rejas perimetrales del predio municipal.

Los lugareños agregaron que la delincuencia, producto especialmente del consumo de drogas, es una constante en varias zonas del tradicional barrio asunceno.

Nuñez estuvo acompañada en el recorrido por el candidato a concejal por la lista 3 Gustavo Rodríguez, la senadora Esperanza Martínez (PPS) y la diputada y ex precandidata a la intendencia Johanna Ortega (PPS).

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Otro de los reclamos de los vecinos fue el desastroso estado de las calles en varios puntos del barrio, debido especialmente que se convierten en verdaderos cauces hídricos cuando llueve.

Indicaron también que luego de la construcción de la Costanera Norte hay zonas donde se produce el conocido efecto “palangana”, dejando a los vecinos prácticamente bajo agua luego de cada precipitación.

La candidata a la Intendencia escuchó los reclamos y señaló que serán prioritarios en la agenda de su futura gestión municipal.

Reunión con arquitectos en la UPAP, feudo de Crichigno

Por otra parte, Soledad Núñez anunció para este jueves a las 19:00 un encuentro con arquitectos y estudiantes “para escuchar y compartir nuestra visión sobre Asunción y los desafíos que tiene la Municipalidad” en la sede central de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay-UPAP en Mariscal López y Juan Manuel Frutos. La rectora de dicha casa de estudio es la exparlamentaria del Mercosur María Eugenia “Maru” Crichigno (ANR), ex candidata a diputada por Asunción por el cartismo en 2023.