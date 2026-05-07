¿Con quiénes se reunió Santiago Peña en Los Ángeles y qué premio recibió?

El presidente de la República, Santiago Peña, visitó el martes brevemente la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América (EE.UU.) para mantener “reuniones privadas”.

A través de la red social “X”, detallaron primeramente que participó de la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken, que reúne a líderes empresariales, funcionarios, financieros, tecnólogos y filántropos para “debatir soluciones a desafíos globales”, según se detalla en su portal.

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Las reuniones de Peña en Estados Unidos

Tras esa conferencia, el presidente mantuvo una reunión con John Jovanovic, Presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones del gobierno de los Estados Unidos, con quien conversó sobre las “grandes inversiones que impulsa el banco en infraestructura, desarrollo industrial, tecnología, agroindustria, logística y manufactura, con inversores americanos”.

Igualmente, Peña se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, con quien habló sobre “el contexto regional y renovó los lazos entre ambos países”.

Así también mantuvo un encuentro con Mike Milken, fundador del Instituto Milken, con quien habló sobre el “potencial económico, comercial y tecnológico del Paraguay, dada la matriz de energía renovable, y sobre potenciales proyectos en diversas áreas estratégicas”.

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El nuevo premio para Peña

Finalmente, desde Presidencia señalaron que el presidente Peña también recibió un reconocimiento de la Fundación Magbit, que congrega a altos representantes de la comunidad judío-americana, quienes le entregaron el prestigioso premio “León de Israel”, por su amistad con Israel.

Luego de esta visita a Estados Unidos, se trasladó a Taipéi, Taiwán, donde estará desde este 6 al 10 de mayo. Por último, el mandatario estará en Manila, Filipinas, del 10 al 12 de mayo, conforme a la nota de autorización que remitió al Senado.

Estis viajes serán los N° 64, 65 y 66 de Santiago Peña desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.