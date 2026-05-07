Política
07 de mayo de 2026 a la - 06:52

¿Con quiénes se reunió Santiago Peña en Los Ángeles y qué premio recibió?

Santiago Peña sonriente en traje oscuro, sosteniendo un trofeo dorado.
Santiago Peña recibió un reconocimiento de la Fundación Magbit, que congrega a altos representantes de la comunidad judío-americana.Gentileza, Presidencia

Tras un día de silencio, desde el Poder Ejecutivo dieron detalles de las reuniones que mantuvo el presidente Santiago Peña en Los Ángeles. Se trata de su viaje N° 64 desde el inicio de su gestión, donde se encontró con varios líderes y nuevamente fue reconocido por la comunidad judía con un premio.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, visitó el martes brevemente la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América (EE.UU.) para mantener “reuniones privadas”.

A través de la red social “X”, detallaron primeramente que participó de la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken, que reúne a líderes empresariales, funcionarios, financieros, tecnólogos y filántropos para “debatir soluciones a desafíos globales”, según se detalla en su portal.

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Santiago Peña se reunió con John Jovanovic, Presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones del gobierno de los Estados Unidos .
Santiago Peña se reunió con John Jovanovic, Presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones del gobierno de los Estados Unidos .

Las reuniones de Peña en Estados Unidos

Tras esa conferencia, el presidente mantuvo una reunión con John Jovanovic, Presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones del gobierno de los Estados Unidos, con quien conversó sobre las “grandes inversiones que impulsa el banco en infraestructura, desarrollo industrial, tecnología, agroindustria, logística y manufactura, con inversores americanos”.

Igualmente, Peña se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, con quien habló sobre “el contexto regional y renovó los lazos entre ambos países”.

Santiago Peña y un líder israelí, ambos con trajes oscuros y corbatas, sonríen en un ambiente interior con cortinas blancas.
Santiago Peña se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Así también mantuvo un encuentro con Mike Milken, fundador del Instituto Milken, con quien habló sobre el “potencial económico, comercial y tecnológico del Paraguay, dada la matriz de energía renovable, y sobre potenciales proyectos en diversas áreas estratégicas”.

Santiago Peña sonríe y viste un traje oscuro mientras estrecha la mano de un líder que lleva un traje negro y corbata a rayas.
Santiago Peña saluda a Mike Milken, fundador del Instituto Milkenm durante su visita oficial a Estados Unidos.

El nuevo premio para Peña

Finalmente, desde Presidencia señalaron que el presidente Peña también recibió un reconocimiento de la Fundación Magbit, que congrega a altos representantes de la comunidad judío-americana, quienes le entregaron el prestigioso premio “León de Israel”, por su amistad con Israel.

Luego de esta visita a Estados Unidos, se trasladó a Taipéi, Taiwán, donde estará desde este 6 al 10 de mayo. Por último, el mandatario estará en Manila, Filipinas, del 10 al 12 de mayo, conforme a la nota de autorización que remitió al Senado.

Estis viajes serán los N° 64, 65 y 66 de Santiago Peña desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.