Promulgan ley que busca reactivar la zona franca de Paraguay en Rosario

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7637, con fecha 17 de abril, por la cual se aprueba el “Acuerdo para la Relocalización de la Zona Franca concedida por la República Argentina a la República del Paraguay en el Puerto de la Ciudad de Rosario”, firmado en Buenos Aires, República Argentina, el 20 de marzo de 2019.

El proyecto de ley fue sancionado por el Congreso el 24 de marzo pasado.

Este acuerdo de referencia faculta a la Comisión Mixta del Convenio para el Establecimiento de una Zona Franca en el puerto de Rosario (Provincia de Santa Fe), para la República del Paraguay, del 29 de noviembre de 1979, a “acordar la relocalización de la zona franca en iguales o mejores condiciones que las del predio actual”.

El entendimiento busca actualizar el convenio original del año 1979 y pretende reactivar el puerto franco y convertirlo en un punto estratégico para la exportación paraguaya de granos y otros productos, mejorando la logística en la hidrovía Paraguay-Paraná.

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Antecedentes

Conforme publicó en su momento el portal cicplata.org, refiere que las propuestas de relocalización oficializadas por la provincia de Santa Fe, se analizaban la posibilidad de que Paraguay accediera a un enclave de 13 hectáreas ubicado en un área con alto potencial para el desarrollo de un nuevo emprendimiento portuario y reafirmar así su presencia estratégica en el Puerto de Rosario, propiciando las inversiones público-privadas que contribuyan al desarrollo de su comercio exterior.

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Para viabilizar el punto anterior las partes conversaron acerca de las alternativas existentes para igualar o mejorar las características del predio restituido, manteniendo o mejorando las condiciones estipuladas en el convenio de 1979, y contemplar las condiciones necesarias para la plena operatividad de la Zona Franca, acorde a las exigencias actuales en materia de eficiencia, modernización y competitividad, señala nota.

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La devolución del predio actual y la relocalización de la zona franca paraguaya se realizan en el marco del excelente clima de diálogo y cooperación con el vecino país, que se profundiza desde la asunción del actual gobierno paraguayo, informó en su momento la Cancillería argentina.