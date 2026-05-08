Abdo insta a Peña a realizar el desfile patrio: “Paraguay es un país orgulloso de su historia”

El expresidente Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Colorado Añetete, hizo estas declaraciones en un evento político en Ñemby, en apoyo al precandidato a intendente de su sector, Julio Vallejos.

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“Me enteré que se suspende el desfile patrio en Paraguay, y les insto, por favor, a las autoridades a que revean esa postura”, señaló el exmandatario.

Recordó que durante la pandemia de Covid, su gobierno tuvo que redireccionar fondos para enfrentar la crisis y que una de las medidas que más le dolió fue suspender el Desfile militar patrio del Paraguay.

“Paraguay es un país orgulloso de su historia, es un país orgulloso del sacrificio de su pueblo. Seguramente tenemos el ejército y la historia de un pueblo combatiente más gloriosa por lejos de América y una de las más grandes del mundo”, dijo al referirse a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)

Señaló que la Triple Alianza fue una atrocidad en la que surgió la bravura de la mujer paraguaya que reconstruyó la nación después de la también llamada “Guerra Grande”.

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Agregó que dicha contienda también reveló la bravura del hombre, del joven y hasta del niño paraguayo “que regó de sangre este país antes de que entregar la dignidad y la soberanía de nuestro pueblo”, dijo.

“Y ese desfile es un testimonio y un reconocimiento al patriotismo”, aseveró finalmente.

Los demás precandidatos de la ANR a la intendencia de Ñemby son Giani Ramírez (Lista 2) por Honor Colorado; busca el rekutú el cuestionado Tomas Olmedo (Lista 4) con el apoyo de Hugo Velázquez; Julio Vallejos (Lista 6), con el apoyo de Mario Abdo Benítez y Osmar Centurión (Lista 80).