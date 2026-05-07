Denuncian al intendente de Villa Florida por presunta estafa con cheques municipales por G. 1.000 millones

Presuntamente, el intendente de la ciudad de Villa Florida, Misiones, Richard Castiñeira (ANR-HC), emitió cheques sin fondos de la Municipalidad con cargo al BNF para pagarle a un prestamista o usurero.

El abogado Juan José Bernis realizó la denuncia mediante un video a través de redes sociales. De acuerdo con su relato, el intendente habría cometido supuestos hechos de estafa relacionados con la expedición de cuatro cheques por un valor de G. 1.000 millones, los cuales fueron rechazados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) por presentar firmas deficientes.

En el video, Bernis pregunta: “¿Quién controla el manejo de dinero de los municipios?”. Seguidamente, exhibe unos cheques y expresa: “Aquí tengo cuatro cheques del intendente de la ciudad de Villa Florida, por valor de G. 1.000 millones, que le dio a una persona a la cual le prestó dinero, y los cheques fueron rechazados por firma deficiente”.

Según manifestó, el intendente de Villa Florida, Richard Castiñeira, estaría incurriendo en un supuesto hecho de estafa al entregar cheques municipales como garantía de préstamos y que, al momento de ser cobrados, terminan siendo rechazados por presentar firmas no válidas.

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“Se trata de un delito de estafa, y hablamos de un monto de G. 1.000 millones. Tengo entendido que hay muchas personas más que han sido estafadas por esta misma situación, por sumas que alcanzan los G. 3.000 millones. Es un hecho sumamente grave, por lo que presentaremos la denuncia ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes”, señaló Bernis.

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“Le pregunto al intendente de Villa Florida: ¿qué está haciendo, expidiendo cheques a personas del sector privado, accediendo a préstamos y ofreciendo como respaldo cheques del municipio que presentan firmas deficientes?”, recalcó.

Intentamos contar con la versión del ejecutivo municipal, Richard Castiñeira, quien no atendió nuestras reiteradas llamadas ni tampoco respondió los mensajes que le enviamos vía telefónica. También lo buscamos en la Municipalidad y en su vivienda, pero no lo encontramos.

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Ediles “sorprendidos” piden informe

Sin embargo, quien sí dio declaraciones sobre el asunto fue la concejal municipal Francisca Escobar (PLRA), quien explicó que desde la Junta Municipal nunca se aprobó un préstamo a nombre de la institución a personas privadas.

“Como todos se enteraron, nosotros también tuvimos conocimiento del hecho a través de las redes sociales. No teníamos información previa sobre este tema y, al ser un asunto de conocimiento público, hoy, en mi calidad de miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, presenté una nota al ejecutivo para solicitar todas las copias de los cheques emitidos durante el periodo 2025”, manifestó Escobar.

La misma señaló que la situación es un tema muy delicado y que, como contralores desde la bancada del PLRA, estarían viendo qué acciones tomar, ya que el intendente municipal no se hace presente y debe dar la cara, debido a que esto va contra los recursos de la Municipalidad.

“Cualquier préstamo a nombre de la Municipalidad que supere los G. 200 millones requiere la aprobación de la Junta Municipal. Actualmente, tenemos un préstamo pendiente en el Banco Continental, lo cual es de conocimiento público, pero estas deudas que ahora se están dando a conocer son totalmente desconocidas para nosotros”, agregó la concejal.

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También recordó que, hasta el momento, el ejecutivo municipal no ha presentado los documentos respaldatorios de la ejecución presupuestaria correspondiente al año fiscal 2025. El plazo para entregar esta documentación vence este domingo 10 de mayo, y la Junta Municipal sesionará este viernes 8 de mayo.

“Actualmente, el tema de la ejecución presupuestaria 2025 está pendiente. Este viernes debemos reunirnos y es indispensable tratar este asunto, ya que el 10 de mayo finaliza el plazo de presentación y, hasta la fecha, el ejecutivo no ha entregado ningún tipo de documento. Hemos solicitado información mediante notas en varias oportunidades, pero no hemos recibido respuesta”, indicó la concejal de Villa Florida.