Asuncenos colorados están podridos del maltrato y se verá reflejado en las urnas, afirma concejal

El concejal Blasco, quien busca otro periodo, llamó a sus colegas colorados a presentarse en la Junta Municipal y hacer un mea culpa en la sesión convocada para mañana. Señaló que en sus recorridos políticos, los propios asuncenos colorados le expresan su repudio a sus representantes.

“La ciudadanía colorada está podrida del maltrato que reciben de las autoridades municipales, los propios colorados, y se va a reflejar en las urnas”, advirtió el edil entrevistado en el programa No tiene Nombre de ABC Tv.

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Blasco señaló que si estos concejales colorados quieren ser “políticos viables”, porque a su criterio son jóvenes en su mayoría, “tienen que reconciliarse con la ciudadanía, condenando las cosas que se han hecho mal y comprometiéndose a hacer bien las cosas”.

Sin embargo, lamentó que los propios ediles colorados nuevamente se aferren a blanquear las irregularidades.

Barrios colorados, los más afectados

Blasco agregó que la ciudadanía más afectada por la falta de obras, retraso o cancelación de las mismas, está asentada en barrios históricamente colorados.

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“Por ejemplo, el barrio San Pablo, afectado por obras inconclusas de desagüe pluvial; el barrio Terminal, afectado por obras inconclusas de desagüe pluvial; sobre Sargento Gauto y San Antonio, el Barrio Jara, afectado por obras aún no iniciadas de desagüe pluvial ya canceladas”, recalcó el opositor.

Insistió en que si los ediles de la ANR realmente quieren “reconciliarse” con el electorado asunceno y en particular con los colorados, tienen que hacer un “mea culpa”. “Tienen que redimirse condenando esta situación. Por lo contrario, se quedan pegados”, advirtió.

Respecto a la situación financiera de la Comuna, dijo que existe una pesadísima carga de deuda interna y externa que reducen el horizonte de viabilidad de la municipalidad de Asunción, a menos de 15 años, si no se hacen transformaciones profundas como aumentar la recaudación sin aumentar impuestos, reducir gastos rígidos y renegociar las deudas.

Señaló que los argumentos de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal para aprobar el balance de Nenecho y Luis Bello son muy inconsistentes y débiles al punto que los reconoce pero los busca minimizar.

La gente va a pagar deuda y no verá obras

Recalcó que la deuda de largo plazo sumada a la de corto, interna y externa, rondan los G. 870 mil millones “y los intereses que hay que abonar por esa deuda ya estarían proyectadas, estarían alcanzando G. 875 mil millones, lo cual significa que vamos a pagar más interés que el capital”, dijo.

El edil liberal lamentó que lo peor para la ciudadanía asuncena, que con sus impuestos debe pagar la deuda de la Comuna, es que ese capital no se invirtió estructura. “Es decir, la ciudadanía no va a tener calles, no va a tener desagües, no va a tener parques, plazas, servicios de aseo urbano por ese dinero que tenemos que devolver el doble”, aseveró.

Subrayó que los oficialistas no tienen muchos argumentos para aprobar la gestión y recordó que varios colorados lanzaron duras críticas a Nenecho en su momento. Recordó que siendo presidente de la Junta, César “Ceres” Escobar (ANR, HC) abrió las puertas de la Comuna a la Contraloría y a la Fiscalía, “pero hoy las cierra”.

Señaló que en caso que finalmente se rechace el balance presentado, corresponde que la Contraloría haga una auditoría ya que con los documentos públicos se arroja una situación extrema. Esto sin tener acceso a los documentos que el ente contralor puede obtener.

“G. 103 mil millones es la pérdida solamente del 2025, pero si acumulas, llega a cerca de G. 400 mil millones de pérdida que no se pudo revertir. O sea, es bárbara la situación”, lamentó.