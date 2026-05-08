Asunción: ¿Quiénes son los concejales que blanquearon a Nenecho y ahora buscan el “rekutu”?

La Junta Municipal de Asunción volvió a vivir este viernes una jornada de operaciones del oficialismo cartista para buscar el “blanqueo” del Balance 2025. El período que incluye los últimos meses de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y los primeros de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

La oposición denuncia una clara intención de buscar la aprobación mediante la “sanción ficta”, cuyo plazo se cumple el domingo.

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La sesión extraordinaria, que había sido convocada para hoy, tras la fallida sesión ordinaria del miércoles, volvió a quedar sin quórum en menos de cinco minutos.

La bancada oficialista repitió la retirada “estratégica” a la que ya recurrió el miércoles. A ellos se sumaron “sorpresivas” ausencias. La mayoría de los que participaron de la maniobra busca el “rekutu”.

La maniobra del quórum: ¿Cómo se gestó el blanqueo en la Junta?

Convocada para las 9 de la mañana, con 30 minutos de tolerancia, la sesión arrancó a las 9:21 horas, con la presencia de 19 de 24 concejales en sala. Menos de un minuto después, seis concejales cartistas - Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Karina Acuña, Miguel Sosa, René Calonga y Juan Carlos Ozorio- volvieron a repetir la maniobra de abandonar la sala.

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La retirada de los oficialistas se dio con la clara intención de dejar sin quórum la sesión. De hecho, algunos de ellos como Miguel Sosa o René Calonga se quedaron en la parte exterior de la sala preguntando cuántos concejales habían quedado en sala, verificando si su salida tuvo el efecto esperado.

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Poco más de un minuto de haberse iniciado la sesión, tras la verificación del quórum por parte de los secretarios de la Junta, quedaban 13 concejales en sala, cantidad justa para continuar sesionando. Un minuto después, sin solicitar que otro concejal condujera la sesión, Mariano Caceres (ANR-cartista), vicepresidente en ejercicio de la presidencia, también se retiró de la sala.

Ante su ausencia, el concejal Augusto Wagner ocupó su sitio y volvió a verificar el quórum, coincidiendo con el ingreso a la sala del concejal Javier Pintos (ANR- independiente).

Este último, a sabiendas de que la sesión ya estaba iniciada, se retiró, rompiendo el quórum legal, menos de cinco minutos después de haberse iniciado. Los concejales que quedaron en sala pidieron dejar constancia expresa de su presencia en la sala de sesiones, ante la ausencia injustificada de sus colegas.

Cómo operó el pacto entre cartistas y disidentes para dejar sin quórum la sesión

Pero la maniobra de “blanqueo” no hubiera podido llevarse a cabo sin la colaboración de cuatro concejales colorados, entre ellos tres disidentes, que, sorprendentemente, se ausentaron.

César “Ceres” Escobar (ANR-cartista); Arturo “Tuki” Almiron (ANR-disidente), presidente de la Junta Municipal, quien convocó a la sesión; Daniel Ortiz (ANR-disidente) y Carlos González (ANR-disidente) no aparecieron por la sala de sesiones. Los dos últimos fueron firmantes de la solicitud de convocatoria a la sesión extraordinaria.

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Aunque en la sala de sesiones permanecieron otros tres representantes de la disidencia colorada- Rosanna Rolón, Jesús Lara y Juan José Arnold, la operación dejó al descubierto un pacto entre ambas bancadas coloradas. El concejal Humberto Blasco (PLRA) fue tajante al señalar que, a su parecer, “acá hubo un acuerdo entre ambos grupos” y que “no existe disidencia colorada”.

Al levantamiento de la sesión, quedaron también en sala todos los concejales de la oposición: los liberales Augusto Wagner, Ramón Ortíz, Félix Ayala, Humberto Blasco y Fiorella Forestieri; los ediles de Patria Querida Pablo Callizo, Paulina Serrano,Jazmín Galeano y Álvaro Grau.

Lista “negra”: Los concejales que buscan el “rekutu” tras salvar a Nenecho

De los doce concejales que propiciaron la maniobra para buscar el “blanqueo” del Balance 2025, que incluye parte de la gestión de Nenecho, once buscan un periodo más en la Junta Municipal en el próximo periodo, que inicia tras las elecciones de octubre.

De los ocho concejales cartistas que acompañaron fielmente la gestión de Rodríguez, siete buscan el “rekutu”, de la mano de Camilo Pérez (ANR-cartista), pre candidato cartista a la Intendencia:

Mariano Cáceres (ANR-HC) Marcelo Centurión (ANR-HC) Nasser Esgaib (ANR-HC) Karina Acuña (ANR-HC) Miguel Sosa (ANR-HC) René Calonga (ANR-HC) César “Ceres” Escobar (ANR-HC)

De ellos, solo Juan Carlos Ozorio no presenta candidatura.

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En la bancada colorada disidente e independiente, avalaron la maniobra de “blanqueo”:

Arturo “Tuki” Almiron (ANR-disidente), presidente de la Junta Municipal. Daniel Ortiz (ANR-disidente). Carlos González (ANR-disidente).

Al igual que sus colegas cartistas, estos concejales formaron parte de la mayoría de 14 ediles cómplices que avalaron la gestión de Nenecho, acompañando con su aprobación los balances 2023 y 2024, cuando ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos. El mismo Nenecho Rodríguez, principal responsable de la crisis financiera de la comuna, busca volver a la Junta.

Sanción ficta: El plan oficialista para aprobar el balance sin debate

El concejal Humberto Blasco (PLRA) agregó que el oficialismo y sus aliados tienen la clara intención de “provocar, forzosamente, una sanción ficta” del Balance 2025. Se tiene que justificar la ausencia. Y aquí no hay nada que justificar, es una decisión política que asumieron por segunda vez", remarcó.

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“Ya no hay más ninguna duda cuál es la agenda, aprobar esta gestión que la rechazó la Contraloría General de la República, el interventor del poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados. El gobierno tiene dos dictámenes, uno que dice que fue un desastre y otro que es el dictamen de Comisión de Hacienda (de la Junta), que dice que todo es lindo”, añadió.

Blasco calificó de irregular que se pretenda una “sanción artificial”, que aclaró “nunca se dio en la historia de la municipalidad de Asunción”. Advirtió a sus colegas que “la ciudadanía ha rechazado ya esta gestión” y que, además de posibles implicancias legales, esta maniobra tendría un “altísimo costo político el día de las elecciones”.

Radiografía del caos: ¿Qué ocultan las cifras del Balance 2025?

La oposición coincide en que, con la sanción ficta del Balance 2025 se estaría avalando no solo la continuidad del “modelo Nenecho”, sino su perfeccionamiento, con una insolvencia estructural que le impide honrar sus compromisos básicos. Humberto Blasco denunció que, al cierre de 2025, la comuna registró una pérdida de G. 103.544 millones, sumando un déficit acumulado de G. 392.974 millones.

En 2025, se consolidó también el gasto desmedido y la nula inversión en infraestructura. En ese período, la municipalidad gastó en el rubro de servicios personales (salarios) por más de G. 728.323 millones (US$ 121 millones) lo que representa un 60% de la ejecución total. Mientras tanto, la inversión física en obras apenas recibió G. 50.548 millones (sólo un 4% del total). La proporción entre salarios y obras es de 15 a 1.

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El año pasado, los contribuyentes pagaron US$ 7,3 millones en tasas para construcción y mantenimiento de desagües, pero la ciudad sigue sufriendo graves inundaciones. De 8 proyectos prometidos con los bonos G8, desviados por Nenecho, solo 4 iniciaron y ninguno se terminó, presentando avances físicos ínfimos (entre el 3% y el 50% en algunos casos).

En tanto, se recaudaron US$ 35,5 millones para limpieza, pero el servicio colapsó, con el 60% de la flota de camiones descompuesta. El informe final del interventor, Carlos Pereira, reporta el uso de fondos desviados para el alquiler de camiones privados mediante “servicios fantasma”. Para el mantenimiento de calles se recaudaron más de US$ 18,2 millones, superando la estimación presupuestaria, pero las arterias principales presentan baches profundos y abandono total.

Desvío de bonos y una deuda de US$ 32 millones para el próximo Intendente

A esto se suma el monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos G8 (2022). Este hecho denunciado por ABC en 2024 fue confirmado por la Contraloría General de la República y por el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira. En su informe final, Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió estos fondos que debían ser para obras de infraestructura a gastos corrientes, en su mayoría, salarios.

Durante la gestión de Bello, con la aprobación del presupuesto 2026 (plurianual)y la eliminación de la cuenta única, se consumó la eliminación de la eliminación del “saldo de bonos” del consolidado de ingresos, con lo que ya no se repondrá el dinero faltante de los bonos desviados, había denunciado Álvaro Grau (PPQ).

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Durante el 2025 también se concretó el incumplimiento en el pago de intereses de los bonos por un monto de G. 81.271 millones al cierre de 2025. La gestión de Bello pretende diferir diferir estos pagos, mediante el pago de G. 9.523 millones de costos financieros, y “heredando” una deuda de más de US$ 32 millones a la próxima administración que asuma tras las elecciones municipales.