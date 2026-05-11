IA en Paraguay: ¿tiene el país energía suficiente para el proyecto de Taiwán?

El Gobierno de Santiago Peña firmó con Taiwán un memorando relativo a un proyecto de inversión en un “centro soberano de capacidad de computación de inteligencia artificial (IA)”.

El presidente taiwanés, William Lai, señaló que el acuerdo permitirá concretar gradualmente la combinación de la tecnología de inteligencia artificial de Taiwán con la “abundante energía verde” de Paraguay, con el objetivo de transformar la electricidad en “capacidad de computación”.

Por su parte, Peña sostuvo que el proyecto permitirá convertir a Paraguay en un “centro tecnológico regional”. Agregó que la clave del proyecto reside en combinar el liderazgo taiwanés en microchips con la abundancia de energía renovable de las binacionales paraguayas.

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Paraguay tiene capacidad energética para industria de IA

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, fue consultado sobre si el sistema de producción de energía de Paraguay podrá satisfacer los requerimientos del proyecto, considerando las proyecciones que apuntan a un tope de consumo para el año 2030.

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“No es que no hay energía en 2030. En el año 2030 tendremos punta de potencia que pudiera llegar a su tope. Nosotros tenemos una matriz 100% estable, que viene de la hidráulica. Tenemos que impulsar las leyes que ya promulgó este gobierno con relación a paneles solares para el uso de viviendas”, respondió.

Reemplazar criptominerías por industrias de IA

Villate afirmó que un gigavatio (GW) destinado a inteligencia artificial representa una inversión de US$ 50 mil millones.

Además, indicó que actualmente esa misma cantidad de energía es utilizada por criptominerías y recordó que el decreto que habilita esa actividad vence en 2027.

“Si hoy le desenchufás a la criptominerías y le enchufás a las industrias de IA, significa US$ 50 mil millones y no pasa nada, estamos exactamente igual en el consumo en el cual estamos hoy”, expresó.

El ministro resaltó también que la industria de la IA podría generar en menos de dos años un monto equivalente a los ingresos obtenidos por Itaipú Binacional a lo largo de su historia.

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Data center y nuevas fuentes de energía

Según indicó Villate, el acuerdo firmado forma parte de un proyecto que se viene desarrollando desde hace dos años y que se concretará mediante un tratado internacional cuyo borrador ya está en elaboración.

Añadió que el memorando marca el inicio de un plan piloto que contempla la instalación de un “data center” con dimensiones similares a las de Taiwán.

Explicó que el proyecto contará con tres fases. La primera corresponde a una etapa de escalabilidad que incluirá un estudio de factibilidad técnica para determinar cuáles serán las nuevas fuentes de generación energética que deberán implementarse de manera paralela al desarrollo del plan piloto.

Villate sostuvo que el eventual crecimiento de la industria de inteligencia artificial permitiría generar recursos suficientes para invertir en mayor producción de energía eléctrica y afrontar así el incremento del consumo previsto para los próximos años.