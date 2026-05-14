“Postulan” a la diputada Jazmín Narváez para Gobernadora de Central

Ni siquiera pasaron las elecciones municipales y varios en el cartismo ya están pensando en 2028, entre ellos el diputado cartista por Central, Rodrigo Gamarra que especuló con una eventual precandidatura a la gobernación de Central de su correligionaria y colega Jazmín Narváez (ANR, HC).

“Con mi querido Líder, Horacio Cartes y la próxima Gobernadora del Departamento central Jazmin Narváez!. Festejando el aniversario de la independencia Patria”, escribió Gamarra en X.

Pese a ser cartistas y centralinos, Gamarra y Narváez integran diferentes equipos internos, por lo que llama la atención el “piropo” hacia la legisladora y faltando aún definición incluso en las internas partidarias.

Lea más: Jazmín Narváez ratifica su alejamiento de FR y plantea una bancada “independiente”

Gamarra forma parte del equipo del senador Derlis Maidana (ANR, HC), mientras Narváez acompaña al senador Derlis Osorio (ANR, HC).

La prueba más dura que tendrá Narváez para al menos amagar una eventual candidatura a gobernadora para el 2028 es ganar en las internas partidarias al clan excartista Arévalo-González en Lambaré.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Narváez le ganó la primera batalla al exdiputado Orlando Arévalo con quien mantiene una fuerte disputa política en Lambaré, gracias a que este se vio forzado a renunciar tras el escándalo de la divulgación de conversaciones del caso “Se Pudre la Justicia”, donde se vio como Arévalo desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ayudaba o castigaba a jueces y fiscales a cambio de presuntos favores.

Luego de que el cartismo le soltara la mano, Arévalo se pasó al movimiento Fuerza Republicana de Hugo “Toro” Velázquez, para pelearle a través de su esposa, la concejal Carolina González la intendencia de Lambaré al candidato de Narváez y actual jefe comunal, Rosa Agustín “Guido” González (ANR, HC).