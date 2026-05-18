Intendente de Ñemby volvió a zafar de audiencia preliminar

Por resolución pendiente en la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida la audiencia preliminar de esta mañana para el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), y otros cinco funcionarios municipales involucrados en el presunto desvío de más de G. 700 millones de la Municipalidad de Ñemby.

La audiencia debía llevarse a cabo a las 8:00 ante el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

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El intendente Tomás Olmedo y los funcionarios municipales; Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte Vallovera fueron acusados por la agente fiscal Jessica Verocay por estafa y lesión de confianza.

En tanto que, en el marco de la misma causa, pero solo por estafa fue acusado Arnaldo Gauna Martínez.

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Pedido de intervención

Tomás Olmedo busca su reelección en el cargo, y como no tuvo apoyo en el cartismo aterrizó en carpas de Fuerza Republicana.

En el 2023 ya había sido salvado de un pedido de intervención municipal debido al corporativismo de los diputados y el 7 de octubre de 2024 ingresó un nuevo pedido de intervención por la supuesta tragada de G. 700 millones de las arcas municipales.

Sin embargo; hasta ahora el “pacto de impunidad” entre liberales y colorados de la Cámara de Diputados congelan el pedido, junto con el de otros cinco cuestionados intendentes.

Como los ediles no encontraron respuesta en el Congreso, llevaron su denuncia al Ministerio Público, donde ya fue acusado por lesión de confianza.