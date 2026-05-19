¿Dónde votar en las internas del PLRA?

Durante la jornada electoral, los distintos movimientos internos del Partido Liberal competirán por la presidencia y los cargos del Directorio del PLRA, además de los representantes para los cargos municipales con miras a las elecciones generales.

En el marco del cronograma electoral establecido, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se encuentra realizando actualmente las auditorías judiciales correspondientes a los materiales y al sistema de máquinas de votación, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos técnicos.

¿Cómo consultar el local de votación?

El padrón electoral para estas internas ya se encuentra habilitado para la consulta ciudadana.

Los electores afiliados pueden verificar su local de votación asignado, confirmar sus datos exactos de afiliación y consultar el padrón general ingresando directamente a través del Sistema de Consulta del Padrón del PLRA.