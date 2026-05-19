Padrón ANR: ¿Dónde voto en las internas coloradas y cuáles son los locales?

Los afiliados al Partido Colorado (ANR) habilitados para ejercer su derecho al voto podrán acudir a los 479 locales de votación que se instalarán estratégicamente a lo largo de los 263 distritos del territorio nacional. La jornada electoral se desarrollará el domingo 7 de junio y las mesas receptoras de votos funcionarán en un horario corrido de 07:00 a 16:00, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el organismo electoral partidario.

Para esta convocatoria, el padrón colorado presenta una alta participación interna con un total de 16.848 precandidatos que competirán por 5.921 cargos municipales disponibles. El electorado deberá elegir a los representantes de su preferencia entre 629 postulantes para las intendencias, 8.123 precandidatos para ocupar las 2.829 concejalías titulares y 8.096 aspirantes que pugnarán por las 2.829 concejalías suplentes de la nucleación política.

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La Justicia Electoral, en coordinación con el Tribunal Electoral Partidario de la ANR, ultima los detalles organizativos en los centros de votación seleccionados para garantizar la fluidez del proceso. Los electores colorados deberán acudir a sus respectivos distritos de residencia con su documento de identidad civil vigente para consultar las mesas asignadas en los locales habilitados de su comunidad.

Podés verificar si estás afiliado y en qué local te corresponde votar en el padrón que está en este enlace: Padrón de la ANR