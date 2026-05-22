General Díaz: mensaje contra la corrupción de obispo fue apoyado con aplausos por los feligreses

El programa festivo comenzó a tempranas horas de este jueves con la solemne misa patronal en honor a la protectora de la comunidad de General Díaz, Santa Rita de Casia. Sacerdotes de distintas parroquias de Ñeembucú concelebraron la misa central, presidida por monseñor Osmar López, y contó con una importante concurrencia de fieles.

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El obispo profundizó sobre el concepto de santidad ligado al compromiso cotidiano con la familia, la comunidad y el país. En ese contexto, refirió que la corrupción nace cuando una persona prioriza el beneficio personal por encima del bien común.

“¿Dónde está la corrupción? La corrupción está en mi cabeza y en mi corazón cuando ese bien que era para todos yo lo guardo para mí, lo poco o lo mucho. Ahí comienza la corrupción; la corrupción no está afuera, la corrupción está dentro mío”, manifestó.

El mensaje cobró aún mayor fuerza cuando utilizó como ejemplo las obras públicas mal ejecutadas. Citó el caso de rutas asfaltadas cuya especificación técnica establece determinado grosor, pero que finalmente son construidas con menos material, provocando un rápido deterioro.

“A quien perjudica la corrupción es a nosotros mismos. En los papeles figura que el asfaltado debe tener cinco centímetros de grosor y se hace de tres; en poco tiempo ya empieza a deteriorarse”, afirmó.

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Asimismo, recordó expresiones del fallecido papa Francisco, quien definía a la corrupción como “algo que carcome” a la sociedad.

El mensaje del obispo fue interrumpido en varios pasajes por los aplausos de los numerosos asistentes.

Denuncias en la comuna

En la comunidad existe desde hace meses un clima de tensión política debido a denuncias de supuestos hechos de corrupción que afectan a la administración municipal encabezada por el intendente Carlos Romero (ANR-HC). También hay cuestionamientos hacia algunos concejales colorados y liberales, acusados por sectores ciudadanos de supuestamente encubrir irregularidades.

Un modelo de vida

Durante su prédica, el obispo destacó el valor espiritual y comunitario de las fiestas patronales, señalando que representan “una riqueza muy grande” para los pueblos del interior. Recordó además la vida de Santa Rita de Casia como ejemplo de perseverancia y fe cristiana.

“Ella quiere alentarnos para decirnos que sí se puede ser santos, es posible”, expresó el religioso al dirigirse a la comunidad.

El prelado remarcó que las fiestas patronales fortalecen la identidad colectiva y la unidad entre los habitantes. “La fiesta patronal nos da una identidad, nos motiva a la unidad, nos sentimos parte de la comunidad, somos hermanos”, expresó.

Actividades de la jornada

La celebración patronal continuó durante toda la jornada con diversas actividades tradicionales, entre ellas jineteadas, carreras de sortijas y competencias hípicas, eventos que convocan cada año a visitantes de distintos puntos del departamento.

Para esta noche está prevista la fiesta central con la actuación de grupos musicales regionales y espectáculos animados por DJs locales, bajo la conducción de Pedro Blanco y Alexis Quiñones.

La ciudad de General Díaz se encuentra ubicada a unos 40 kilómetros al sur de Pilar y cuenta actualmente con acceso asfaltado, lo que facilita la llegada de visitantes durante las festividades patronales.