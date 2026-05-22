Intendenta de Quyquyhó se jacta de “choza” construida a un adulto mayor

En las redes sociales de la Municipalidad de Quyquyhó cuya intendenta es acusada por corrupción Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del violento diputado cartista Esteban Samaniego, publicaron el “antes y después” de la vivienda de un adulto mayor con la leyenda de “ techo y hogar seguro”.

Además en la misma publicación se ve a la precandidata a intendenta por el cartismo Ruth Mercedes Medina Yegros, quien ya fue intendenta interina cuando Corvalán buscaba su rekutu en las elecciones pasadas, y ahora busca el voto popular.

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La precandidata a intendenta está también imputada en carácter de coautora en el marco de la causa Esteban Samaniego sobre lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 338.595.000 entre los años 2011 y 2017 a la Municipalidad de Quyquyhó.

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Proselitismo con recursos públicos

A más de exponer innecesariamente al adulto mayor que vive en condiciones de precariedad, y semi indigencia, tanto Corvalán como Medina aprovecharon la “construcción” para hacer proselitismo llevando ellas en “propias manos” los materiales para el “hogar seguro” de don Teodoro Candia.

La actual intendente Patricia Corvalán imposibilitada por ley para buscar la reelección se resignó con la concejalía, en tanto que Mercedes Medina buscará la intendencia de manos del cartismo y diariamente se las ve utilizando la estructura municipal para hacer proselitismo a costa del dinero de los contribuyentes.