Peña ensalza a Alliana en pleno acto oficial en Caazapá

Santiago Peña, presidente de la República, hizo ayer un día de gobierno en el departamento de Caazapá. En la capital departamental, el titular del Ejecutivo estuvo acompañado del vicepresidente Pedro Alliana, señalado por el jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, el futuro precandidato a presidente por este sector de cara al 2028.

En la ciudad de Caazapá, Santiago Peña ensalzó a Alliana, en pleno acto oficial, con entrega de recursos públicos a beneficiarios de diversos programas del Gobierno y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Nada me gustaría más que el día de mañana cuando termine mi trabajo como Presidente, poder continuar sirviendo al lado de Pedro Alliana como próximo presidente de la República”, expresó el Santiago Peña, ante los aplausos de los asistentes.

La postulación de Alliana es un hecho, según referentes de Honor Colorado, pero la precandidatura a la Vicepresidencia está pendiente de definición. El propio Alliana anunció que su compañero de chapa se definirá luego de las internas municipales del 7 de junio. Todo indica que será el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, quien tiene la “bendición” de Horacio Cartes.

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También a Baruja

En otro momento de su discurso, Peña también elogió al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, señalado por el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, como el posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado para el 2028.

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Peña destacó el trabajo de Baruja en la construcción de viviendas. Dijo que la entrega ya superó todos los gobiernos anteriores. Baruja es senador con permiso por la ANR.

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Entrega de aportes y de la EBY

Conforme a los datos oficiales, los 11 distritos del departamento de Caazapá recibieron ayer 450 títulos de propiedad, 55 viviendas y becas para 233 jóvenes universitarios.

El apoyo productivo al departamento se ejecutó a través de la Entidad Binacional Yacyretá, que entregó insumos por valor de G, 4.000 millones para un total de 3.296 productores de los 11 distritos del departamento de Caazapá.

Los productores recibieron semillas para autoconsumo, frutihoríticolas, kits avícolas, apícolas, toldos y freezer para feriantes, kits para producción de alevines, entre otros insumos. Además se entregaron equipamientos para 11 oficinas agropecuarias en los municipios y se dio la reactivación de un vivero de la gobernación de Caazapá.