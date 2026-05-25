María Antonia: denuncian a cuatro concejales “raboneros” que dejan a la Junta sin quórum

Los concejales “raboneros” son: los colorados Raquel Ledesma, Ronaldo Servián y Cornelio Cano, y Atilio Benegas (Partido Revolucionario Febrerista - PRF).

El titular de la Junta Municipal, Emiliano Núñez Vargas, señaló a través de un comunicado que la paralización de las sesiones se debe a la ausencia reiterada e injustificada de los cuatro concejales mencionados. Esta situación dificulta atender los pedidos de la ciudadanía, expresó el edil.

En el escrito, se aclara también que el concejal José Antonio Moreno (ANR) se encuentra con ausencia justificada por motivos de salud, tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

El titular del órgano deliberativo comunal advirtió que la constante ausencia de los concejales genera consecuencias directas para el distrito, debido a que se paraliza el tratamiento y la aprobación de ordenanzas, resoluciones y pedidos comunitarios.

Además, señaló que queda suspendido el control de la gestión municipal y se incumple el mandato ciudadano otorgado a los representantes electos.

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Piden a ediles retomar sus funciones

Núñez Vargas manifestó que, como titular de la Junta Municipal de María Antonia, tiene el deber de garantizar el funcionamiento institucional y la transparencia ante la ciudadanía. Por ello, realizó un llamado público a los concejales ausentes para que retomen sus funciones y cumplan con la responsabilidad para la cual fueron electos.

Igualmente, reafirmó el compromiso de los concejales presentes de continuar trabajando por el distrito de María Antonia y mantener informada a la ciudadanía sobre cada convocatoria y decisión adoptada en el seno de la Junta Municipal.

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Se niegan a dar explicaciones

Intentamos conocer la versión de los concejales cuestionados, pero Cornelio Cano (ANR) y Atilio Benegas (PRF) no atendieron nuestras llamadas telefónicas. Por otro lado, Ronaldo Servián (ANR-Añetete) respondió mediante un mensaje que se encontraba “sin señal (telefónico)”, pero posteriormente tampoco contestó las consultas que le realizamos.

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Por su parte, la concejal Raquel Ledesma (ANR), manifestó que se encontraba en aula y que no podía continuar la conversación.

Creado hace menos de diez años

El distrito de María Antonia, ubicado en el departamento de Paraguarí, fue creado hace menos de diez años, el 23 de septiembre de 2016, mediante la Ley Nº 5.676. Resultó del desmembramiento del distrito de Mbuyapey.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene apenas 3.000 habitantes, una superficie territorial de 312 km² y dista 210 kilómetros de Asunción, capital del país.

Es uno de los distritos creados con el argumento de otorgarle autonomía política, administrativa y territorial a los habitantes, pero cuya finalidad real es el manejo feudal de los recursos públicos, principalmente de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Tras casi diez años de su creación, continúa siendo uno de los distritos más carenciados. No cuenta con acceso de todo tiempo y cada vez que llueve la comunidad queda semiaislada debido a que el camino se convierte en un barrial.

El intendente del distrito es José Carlos Ledezma (ANR), quien está completando su segundo período de mandato.

Según los datos, limita con Mbuyapey, distrito del cual se desprendió, y con Quyquyhó, además de localidades de los departamentos de Misiones y Caazapá.