Copia fiel 2.0: para precandidato imputado es “persecución política” su detención

El precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla fue detenido e imputado por el caso “Copia Fiel 2.0″. Para la Policía Nacional, el colorado cartista sería el presunto líder de un esquema criminal dedicado a ocultar y “blanquear” bienes millonarios pertenecientes a la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Al respecto, su abogado, Damián Arévalo, confirmó que hoy se presentaron ante la Justicia para la audiencia de imposición de medidas luego de que el Ministerio Público presentara una imputación formal en contra de su cliente.

Por el caso, la Fiscalía solicita la prisión preventiva de Cubilla, mientras que su defensa pide que sea beneficiado con arresto domiciliario.

“Hay que entender que estamos en una etapa incipiente; tiene 15 tomos, 3.000 fojas de expedientes en la carpeta fiscal. Hasta ahora no pudimos acceder de forma completa y se hace imposible analizar en una o dos horas tanta cantidad de documentos”, detalló.

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Esto dice la defensa de Cubilla

Por otra parte, el abogado sostuvo que a su defendido se le atribuye específicamente la supuesta transferencia de camiones de gran porte y sus respectivas carretas, y no así el encubrimiento de bienes.

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También enfatizó que su cliente es abogado y no tendría participación alguna en las escribanías vinculadas a los hechos.

“Él está firme en su convicción; él cree que esto es una persecución política para que él desista de su candidatura, pero estamos tranquilos de que la evidencia y prueba no le vinculan en ningún sentido al hecho investigado”, alegó el profesional.

Ayer, los agentes fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo Pereira, Francisco Cabrera y Diana Gómez imputaron al precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria y a otros dos presuntos involucrados en el operativo denominado “Copia Fiel 2.0”. Los tipos penales atribuidos son lavado de dinero, asociación criminal, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

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