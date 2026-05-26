“Lalo” Gomes: Tuma asegura que fueron “víctimas” del precandidato cartista detenido

La detención de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal de Luque por la ANR, durante el operativo “Copia Fiel 2.0” esta madrugada, revela una presunta red de blanqueo de bienes.

La Policía Nacional sindica a Cubilla como el presunto líder de una estructura criminal dedicada a ocultar bienes millonarios para evitar su comiso judicial, entre ellos los vinculados al fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes.

El abogado Óscar Tuma, involucrado en la causa, refirió que hace cuatro meses presentó declaraciones ante la Fiscalía y señaló a Cubilla como el responsable directo de estas maniobras.

Tuma enfatizó que tanto él como Alexandre Rodrigues Gomes -hijo de “Lalo” Gomes- y una funcionaria de Registros Públicos han sido señalados erróneamente por la Fiscalía debido a una serie de operaciones realizadas sin su consentimiento, originadas por el accionar de Cubilla.

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Roberto Cubilla y el levantamiento de medidas cautelares

Según los detalles brindados por el abogado Tuma, la supuesta confusión penal, que llevó a la imputación de Tuma y los otros dos procesados, se gestó cuando Cubilla operó para facilitar la transferencia de un vehículo vendido por Alexandre Rodrigues a un tercero, sin la debida formalización previa a la muerte de “Lalo” Gomes.

“Este Roberto Cubilla es el que operó para levantar una medida cautelar, no por pedido de Alexandre, sino por pedido de las personas a quienes se habían vendido unos móviles”, explicó.

El abogado aseguró que la transferencia de inmuebles, objeto de la investigación penal en su contra y la de Alexandre Gomes, respondía exclusivamente a conceptos de honorarios profesionales.

“Copia Fiel 2.0”: esquema de blanqueo con experiencia técnica

Tuma subrayó que Roberto Cubilla, al ser un funcionario con experiencia en el área de transferencia de inmuebles, utilizaba su conocimiento para articular el esquema de ocultamiento.

“Esto se produjo por interés de una tercera persona a quien ni siquiera conocemos. Alexandre, yo y la funcionaria de Registros somos víctimas. Se hizo chorizo de todos nosotros por una situación que creó este Roberto Cubilla por interés de una tercera persona a quien se le había vendido un vehículo hace años y no hizo la transferencia”, declaró.

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Al ser consultado sobre el avance de la investigación, el abogado manifestó su tranquilidad al saber que la Fiscalía ya manejaba la figura de Cubilla como pieza clave de la red criminal. “Me pone contento porque esta información ya la pasamos hace cuatro meses”, aseveró.

Inclusive, Tuma señaló que el precandidato cartista presuntamente “ofrecía” como un servicio especializado la gestión para levantar medidas cautelares y concretar operaciones de manera ilícita.

Roberto Cubilla y su historial con la Justicia

Roberto Cubilla ya cuenta con un historial en la justicia paraguaya. Archivos de ABC Color confirman que, en el año 2003, fue imputado por la comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso y alteración de datos.

En aquel proceso, Cubilla fue acusado de funcionar como un eslabón entre organizaciones de autotraficantes y el Registro Único de Automotores. Su labor, según la acusación de ese entonces, consistía en inscribir fuera de plazo vehículos que habían ingresado al país de manera irregular.

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El detenido es parte del equipo político que impulsa la candidatura a intendente del cartista Hugui Farías, quien es investigado por enriquecimiento ilícito ante indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.