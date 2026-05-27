Imputan por narcotráfico al hijo de Perla de Vázquez: ¿a cuántos años de cárcel se expone?

El fiscal Jorge Encina imputó hoy a José Emilio Vázquez Acosta (32), hijo de la exdiputada colorada Perla de Vázquez, por la supuesta comisión de tenencia y comercialización de estupefacientes. El agente del Ministerio Público solicitó formalmente la prisión preventiva para el procesado tras un operativo ejecutado en San Estanislao, departamento de San Pedro.

La medida procesal también afecta a Esteban Darío Benítez Armoa (26), quien fue detenido junto con Vázquez Acosta en el mismo procedimiento.

Los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional incautaron diversas sustancias durante el allanamiento realizado ayer en la zona norte del país.

Fiscalía sospecha que la casa era centro de distribución de drogas

De acuerdo con el fiscal interviniente, las investigaciones preliminares apuntan a que el inmueble intervenido por los agentes del orden no era un simple sitio de consumo. Apuntó que sospechan que la vivienda funcionaba como un local de distribución de estupefacientes para su posterior comercialización.

Actualmente, el hijo de la exparlamentaria Perla de Vázquez se encuentra bajo reclusión temporal en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray. Encina precisó que el detenido será trasladado a Santaní una vez que el Juzgado Penal de Garantías de dicha localidad lo convoque para la audiencia de declaración indagatoria.

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El agente del Ministerio Público confirmó que uno de los paquetes hallados en poder del hijo de Vázquez reaccionó a cocaína y el otro será sometido a un análisis laboratorial más profundo para descartar plenamente que se trate del estupefaciente. Además, reveló que también se constató la presencia de marihuana en el sitio intervenido.

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¿A cuántos años de cárcel se expone el hijo de Perla de Vázquez?

En cuanto la expectativa de pena, el fiscal indicó que los detenidos se exponen de 5 a 22 años y 6 meses de cárcel.

Encina no descartó que en el caso de Vázquez Acosta su estado procesal sea agravado, considerando sus antecedentes, aunque aclaró que aún es prematuro referirse en tal sentido.