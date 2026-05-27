Paredes cuestiona a la Fiscalía por el manejo de la investigación contra Santiago Peña

La senadora Yolanda Paredes lanzó fuertes críticas contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público ante las recientes inconsistencias detectadas en la declaración jurada del presidente Santiago Peña.

La legisladora enfatizó que las explicaciones brindadas por el mandatario y las actuaciones de los órganos de control no son suficientes ante la gravedad de las irregularidades financieras.

Al respecto, la parlamentaria fue tajante en sus declaraciones: “Primero decirle a Santiago Peña que la Contraloría General de la República no es un órgano jurisdiccional. Él tiene una denuncia penal en la fiscalía y la fiscalía tiene la obligación de continuar con la investigación”.

Paredes denunció además una irregularidad procedimental sin precedentes en su trayectoria jurídica. Señaló que, a pesar de la denuncia existente, nunca se designó un fiscal de turno, una situación que calificó como inédita en sus más de 20 años de ejercicio profesional.

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Para la senadora, el trasfondo de esta dilación es claro: “A partir de esta situación, me parece que lo que se está buscando es blanquear la situación de Santiago Peña. Un blanqueamiento que es insostenible desde todo punto de vista”.

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Seguido agregó: “Vos podés olvidarte de poner en tu declaración jurada un auto chilere, pero él (Peña) ahora trata de meter dos inmuebles, bonos, acciones y los números ya varían bastante de aquella declaración jurada que hizo al ingresar como presidente de la República”.

La legisladora también manifestó su profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar al mandatario: “Uno, no confío en el trabajo del contralor y dos, sobre todo desconfío del Fiscal General del Estado. Además, creo que este fiscal (que va a llevar la causa de Peña) también se ha hecho a sobre medida para poder tratar de llevar adelante lo que quieren hacer”.

Finalmente, Paredes hizo un llamado al Ministerio Público para que asuma su rol constitucional, argumentando que la manipulación de documentos oficiales no puede quedar impune.

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Para finalizar, advirtió que, de contar con las mayorías necesarias en el Congreso, la situación debería escalar a instancias institucionales definitivas: “Si tuviéramos los votos, ahora tendríamos que estar iniciando un juicio político a Santiago Peña”.