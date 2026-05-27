Reino Unido expresa interés en acuerdo de libre comercio con Mercosur

Conforme a los datos oficiales, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió hoy a la embajadora del Reino Unido, Danielle Dunne, “oportunidad en la que se conversó sobre la agenda bilateral, destacándose el excelente nivel de relacionamiento entre ambos países”.

Acompañó a la diplomática europea, el embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns.

De acuerdo al reporte de la Cancillería, los representantes diplomáticos “manifestaron el interés del Gobierno británico para el inicio de las negociaciones de un acuerdo entre el Mercosur y el Reino Unido”.

Por su parte, el canciller Ramírez Lezcano “extendió una invitación a las autoridades británicas para la próxima Cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo en Asunción el próximo martes 30 de junio.

Paraguay ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur.

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El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es parte del reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigencia en mayo de este año.

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Interés en el bloque Mercosur

No es la primera vez que Reino Unido manifiesta interés en un acuerdo con el Mercosur. A fines de noviembre pasado, el Ministerio de Comercio británico reiteró su interés en posicionar a Londres como socio estratégico de bloques emergentes. De hecho, su titular, Chris Bryant, realizó en septiembre del 2025, uno de sus primeros viajes oficiales a Sudamérica, donde se reunió con autoridades de Brasil y Argentina para evaluar vías que faciliten la reducción de trabas comerciales, informó Infobae.

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Acuerdo con la Unión Europea

Luego de 26 años de negociaciones, el 17 de enero de este año se firmó en Asunción el acuerdo de asociación y libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Luego, tras las ratificaciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el 1 de mayo pasado entró en vigencia la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio entre ambos bloques.

El entendimiento permitirá el acceso de productos paraguayos a un mercado de 750 millones de consumidores, con la liberación del 93% de las importaciones del Mercosur.

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El acuerdo elimina el 91% de los aranceles a las exportaciones europeas y el 93% a las de Mercosur, desde el pasado viernes 1 de mayo para algunos productos y de forma progresiva para el resto. La UE, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay han pactado cuotas arancelarias para otros productos que no están completamente liberalizados, entre ellos, los agroalimentarios.