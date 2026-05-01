Eliminación de aranceles y salvaguardas: claves del acuerdo comercial UE- Mercosur

Al margen de su impacto económico, el acuerdo tiene también una trascendencia política por su defensa del multilateralismo en un periodo geopolíticamente convulso y por la voluntad europea de ganar en Latinoamérica el terreno perdido frente a China.

El pacto echa a andar pese a la principal oposición de Francia y del sector agrícola europeo, pero su continuidad no está del todo garantizada, porque el Parlamento Europeo ha preguntado al Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad antes de ratificarlo.

Un paso que también ha dado Polonia, cuyo gobierno cuestiona la entrada en vigor provisional antes de que la Eurocámara haya dado su visto bueno.

El acuerdo eliminará el 91 % de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92 % a las de Mercosur, desde hoy mismo para algunos productos y de forma progresiva para el resto.

La UE, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay han pactado cuotas arancelarias para otros productos que no están completamente liberalizados, entre ellos, los agroalimentarios.

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Principales exportaciones de la UE a Mercosur:

- Sector automovilístico: El 35 % se eliminará por completo de forma progresiva, en 15 años para los vehículos de combustión y en 18 para los eléctricos.

- Vino: El arancel actual del 27 % se eliminará por completo en el octavo año, aunque el de los vinos espumosos de gama alta desaparece a partir de hoy, mientras que los de gama baja, a los 12 años.

- Otros productos agroalimentarios: El acuerdo reconocerá 344 Indicaciones Geográficas europeas, 59 de ellas españolas (entre ellas el Jerez, el Cava, el Rioja, el Ribera del Duero; Jamón de Jabugo y Guijuelo, Sobrasada de Mallorca; el aceite de oliva de Priego de Córdoba, Baena, Les Garrigues y Siurana; Turrón de Jijona)

- Maquinaria: El 20 % actual se eliminará en un máximo de 15 años

Principales exportaciones de Mercosur a la UE:

- Carne de vacuno: Se ha pactado una cuota de 99.000 toneladas al año a un arancel del 7,5 %.

- Carne de pollo: Se ha pactado una cuota de 180.000 toneladas anuales al 0 %.

- Azúcar: 180.000 anuales libres de aranceles desde Brasil y 10.000 toneladas al 0 % desde Paraguay.

- Miel: 45.000 toneladas al año a un gravamen del 0 %.

- Huevos: 3.000 toneladas al año al 0 %.

- Cítricos: la exportación de limones estará libre de aranceles en 7 años y la de naranjas y mandarinas, en 10.

Para proteger a los agricultores de posibles perjuicios por la importación de estos productos agrícolas, la UE ha aprobado medidas de salvaguarda que permiten la suspensión temporal de las preferencias arancelarias.

La Comisión Europea deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles como la carne de ave, de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar aumentan un 5% sobre la media de tres años y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la UE.

Además, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a reforzar los controles fitosanitarios en las fronterizos para asegurar que los alimentos, los animales y los productos vegetales que entran a la Unión Europea cumplen con las reglas comunitarias y evitar así una posible competencia desleal por parte de los agricultores latinoamericanos.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ya han validado el acuerdo, por lo que su ratificación definitiva está a la espera del visto bueno de la Eurocámara, que ha preguntado al TJUE sobre su legalidad, en una acción apoyada por los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y los eurodiputados franceses de todos los grupos.

Si el Parlamento Europeo lo rechaza, el acuerdo comercial dejará de aplicarse, aunque la Comisión Europea está convencida de la legalidad del pacto y de la posibilidad de implementarlo de forma provisional.