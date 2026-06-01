Celeste Amarilla evalúa situación del PLRA: “Venimos de pasar una de las peores crisis”

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) atraviesa un momento crítico que ha dejado a la ciudadanía cuestionando su efectividad como contrapeso político en Paraguay.

La senadora Celeste Amarilla, una de las voces más críticas dentro de la nucleación, reconoció que la falta de un rol opositor sólido responde a años de errores y a una estructura desgastada por la permanencia de los mismos liderazgos.

Al evaluar la situación actual de la mayor fuerza opositora del país, la legisladora fue contundente: “Oposición va a seguir siendo, el número varía, pero en tanto las fuerzas del Partido Colorado aumenten, por supuesto las nuestras son más difíciles. Pero oposición va a seguir siendo”.

Para Amarilla, el declive del PLRA no es casualidad, sino el resultado de un “monopolio de apellidos” que ha dominado la toma de decisiones durante décadas.

“Venimos de pasar una de las peores crisis, después de 45 años de monopolio de apellidos: 15 años uno, 15 años otro y 15 años otro”, lamentó, al tiempo de señalar que el “electoralismo” constante y los errores de gestión han terminado por agotar la paciencia de la base liberal.

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En medio de este escenario, la senadora ha volcado su respaldo a la candidatura de Alcides Riveros para la presidencia del Directorio del PLRA. Según Amarilla, Riveros representa una oportunidad real de cambio frente a la vieja política.

“Ahora que estoy acompañando la campaña muy de cerca por todo el país, te puedo decir que Alcides verdaderamente puede conducir el partido fuera del electoralismo”, afirmó.

La parlamentaria subrayó que el plan de Riveros se centra en dotar al PLRA de la institucionalidad perdida, un paso que considera indispensable para recuperar la credibilidad ante el electorado.

Expectativas ante los próximos comicios

A pesar del desgaste, Amarilla percibe un renovado entusiasmo en las bases liberales. Basándose en sus recorridos por el interior del país, sostiene que la participación en las próximas elecciones internas superará los registros anteriores.

“Te digo que estoy recorriendo y es impresionante. Los actos se llenan y la gente siente que va a cambiar otra vez el partido”, concluyó la senadora.