El gobierno no quiere escuchar la verdad, dice Wiens durante acto político en Encarnación

El político que se anuncia como precandidato a presidente Arnoldo Wiens, líder del movimiento Colorado Añeteté, participó de un acto político en Encarnación. El evento fue realizado en el PC del movimiento Somos Encarnación, que tiene el apoyo de Wiens y postula a Eduardo Florentín como precandidato a intendente.

Durante la ocasión, el Wiens criticó al gobierno actual, que según explicó, “da vergüenza” a los colorados de bien.

Lamentó que el presidente de la República, además, no quiere escuchar “la verdad”, no solo la expuesta por la prensa, sino también la verdad de la gente. Describió que el mismo no está en sintonía con las necesidades del pueblo.

Sostuvo que para el presidente “somos solamente números en una planilla de Excel”. Refirió que en las internas van a derrotar al Goliat representado por el movimiento oficialista.

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Ciudad estratégica

El líder de Añeteté refirió que lamentan que, por culpa de no llegar con los mejores candidatos, la administración municipal estuvo 11 años sin intendentes colorados. Manifestó que este periodo fue marcado por retrocesos que no pueden permitirse nuevamente.

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Indicó que el presidente y el movimiento Honor Colorado no los representan, porque no ponen la prioridad en el pueblo y en sus necesidades, lo que para él es un elemento sustancial para el Partido Colorado.

El dirigente y exgobernador Lucio Vergara recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, es todavía un “afiliado del PLRA”, porque todavía no fue aceptada su renuncia, y lamentó que los candidatos quieran llegar a los escaños a “platazo limpio”.