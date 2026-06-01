Política
01 de junio de 2026 a la - 18:01

El gobierno no quiere escuchar la verdad, dice Wiens durante acto político en Encarnación

Arnoldo Wiens, con chaleco negro y camisa blanca, habla con micrófono ante un público, aparentemente reflexivo.
Arnoldo Wiens criticó al gobierno actual y a Santiago Peña durante un acto en Encarnación.Sergio González

Durante un acto partidario, el presidenciable y líder de Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, refirió que el gobierno actual “no quiere escuchar la verdad” y que se encuentra muy alejado de las necesidades de la gente. Manifestó que en las internas demostrarán que se puede “derrotar al Goliat del oficialismo”.

Por Sergio González

El político que se anuncia como precandidato a presidente Arnoldo Wiens, líder del movimiento Colorado Añeteté, participó de un acto político en Encarnación. El evento fue realizado en el PC del movimiento Somos Encarnación, que tiene el apoyo de Wiens y postula a Eduardo Florentín como precandidato a intendente.

Durante la ocasión, el Wiens criticó al gobierno actual, que según explicó, “da vergüenza” a los colorados de bien.

Lamentó que el presidente de la República, además, no quiere escuchar “la verdad”, no solo la expuesta por la prensa, sino también la verdad de la gente. Describió que el mismo no está en sintonía con las necesidades del pueblo.

Sostuvo que para el presidente “somos solamente números en una planilla de Excel”. Refirió que en las internas van a derrotar al Goliat representado por el movimiento oficialista.

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Ciudad estratégica

El líder de Añeteté refirió que lamentan que, por culpa de no llegar con los mejores candidatos, la administración municipal estuvo 11 años sin intendentes colorados. Manifestó que este periodo fue marcado por retrocesos que no pueden permitirse nuevamente.

Arnoldo Wiens, con gestos tranquilos, se sienta rodeado de seis hombres y una mujer en mesa blanca y roja, atentos al evento político.
Arnoldo Wiens expresó sus críticas al gobierno y Santiago Peña durante un acto en Encarnación.

Indicó que el presidente y el movimiento Honor Colorado no los representan, porque no ponen la prioridad en el pueblo y en sus necesidades, lo que para él es un elemento sustancial para el Partido Colorado.

El dirigente y exgobernador Lucio Vergara recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, es todavía un “afiliado del PLRA”, porque todavía no fue aceptada su renuncia, y lamentó que los candidatos quieran llegar a los escaños a “platazo limpio”.