Encargado de negocios de EE.UU. habla con RR.EE. de “relación positiva” y “confianza mutua”

El ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.) Rubén Ramírez Lezcano, recibió este viernes último al encargado de negocios (a.i.) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay (EE.UU.), Robert Alter, ocasión en la que “realizaron un repaso de la agenda bilateral y destacaron las sólidas relaciones de amistad, cooperación y entendimiento existentes entre ambos países”, refiere un informe oficial de la Cancillería nacional.

Asimismo, indica el reporte, Ramírez Lezcano y Alter abordaron “temas prioritarios” vinculados al fortalecimiento del “comercio, las inversiones, la seguridad y el desarrollo”. Ambos diplomáticos “resaltaron la importancia de continuar profundizando la cooperación bilateral en áreas estratégicas que contribuyan al crecimiento económico, la generación de oportunidades y el bienestar de ambas naciones”.

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Igualmente, el canciller paraguayo y el diplomático norteamericano “coincidieron en la relevancia de seguir impulsando iniciativas conjuntas y una agenda positiva basada en el diálogo político fluido, la confianza mutua y la promoción de acciones que fortalezcan aún más los históricos vínculos entre Paraguay y los Estados Unidos”.

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Wiens visitó a Alter

El miércoles 27 de mayo pasado, Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete para el 2028, visitó al encargado de negocios Robert Alter, en la sede de la Embajada norteamericana en Asunción.

La sede diplomática informó, brevemente, que el encargado de negocios, se reunió con Arnoldo Wiens para conversar sobre los “valores e intereses compartidos por nuestros pueblos, y oportunidades para seguir fortaleciendo la asociación estratégica entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay”.

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Wiens también comentó brevemente sobre el encuentro, calificándolo como “una importante reunión para seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos de América”.

La embajada de EE.UU. de momento no ha reportado un encuentro similar con el precandidato a presidente por el movimiento Honor Colorado, el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, otro que ya se encuentra en carrera por la presidencia de cara al 2028.