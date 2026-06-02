Acreditación dada a Jimmy en 2025 coincide con rol asignado en 2023

El relato oficial del Gobierno de Santiago Peña, que intentó reducir a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde a la categoría de un simple “simpatizante” o “militante” colorado, se desmorona ante las evidencias.

Los registros institucionales confirman que el señalado como operador de la “campaña sucia” no solo gozó de acreditaciones recientes en Mburuvicha Róga, sino que ya en el año 2023 estaba formalmente asignado a la estructura de comunicación presidencial.

En julio de 2025, la Dirección General de Información Presidencial ordenó imprimir un carnet oficial a nombre de Villaverde para el área de “Comunicación Digital”, a modo de facilitar su acceso a la residencia presidencial. La acreditación refleja una clara continuidad del rol asignado desde inicios del Gobierno, pero aún no explica quién y cómo se pagaban sus honorarios.

Documentos que hablan

El 25 de septiembre de 2023, mediante la Resolución Mitic N° 537/2023, el ministro Gustavo Villate aceptó el traslado temporal de Villaverde desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) al Mitic. Pocos días después, la Res. N° 591/2023, firmada el 13 de octubre de 2023, autorizó su excepción a la marcación por reloj biométrico. En el anexo de este documento, Villaverde figura explícitamente asignado a la dependencia de la “Dirección General de Información Presidencial”.

Aún habiendo sido parte de esta operativa, el 27 de abril pasado, Villate declaró a ABC que Villaverde “no tiene ninguna función en el gobierno ni ningún cargo público”. Por su parte, la viceministra Alejandra Duarte afirmó que el “militante” -como lo consideran- “no ocupó un cargo del Mitic” y que “nunca estuvo acá en el Mitic ni asistiendo a reuniones” (sic).

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Sin embargo, la propia Duarte, actuando como Ministra Sustituta, firmó el 20 de octubre de 2023 la Res. N° 615/2023, designando a Villaverde como director de Capacitación y Derechos Humanos. Finalmente, el 14 de diciembre de 2023, el ministro Villate firmó la Resolución N° 804/2023, dando por terminadas sus funciones “formales” en la institución, aunque siguió trabajando “acreditado” y con funciones en el equipo.

Villaverde es señalado como responsable de Sucia Política y otras páginas usadas en La Red Desinformante.