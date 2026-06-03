Emiliano Rolón no sirve ni para administrar un boliche, dice Filizzola

El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó el nuevo “modus operandi” del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en tirarle la pelota a la Contraloría General de la República (CGR) y en especial en las denuncias contra el presidente Santiago Peña y su entorno.

Tras las múltiples críticas por derivar a la Contraloría la causa de la campaña para atacar a la prensa, vinculada a la Presidencia, Emiliano Rolón finalmente designó a los Marlene González, Laura Giacumo y Ruth Benítez en la investigación en la causa conocida como “campaña sucia”.

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“Investigan al estilo de siempre, con todo tipo de excusas. Para perseguir a los críticos del gobierno siempre hay recursos, dinero y tecnología”, dijo el senador Filizzola.

En tanto que, en contrapartida, dijo que para investigar al presidente Santiago Peña y sus negociados alegan que no tienen recursos.

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“Cuando presentamos denuncias sobre los chat entre abogados de Cartes, del Banco Atlas cuando se les daba instrucciones a los fiscales eso nunca se hizo una pericia, dejaron que se eliminen las pruebas. Ahora también dejaron que se eliminen las pruebas, con este nuevo modus operandi de Emiliano Rolón que le tira el fardo a la Contraloría”, dijo Rafael Filizzola.

No ejecuta su presupuesto

El senador Filizzola indicó que Emiliano Rolón está desacreditando el Ministerio Público al tercerizar la investigación que deben hacer sus fiscales con la excusa de que no tienen dinero o peritos.

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Dijo que es mentira la falta de peritos y agregó que el Ministerio Público cuenta con recursos, pero que Rolón no lo ejecuta.

“Él no ejecuta su presupuesto, desde que asumió tiene presupuesto suficiente, pero nunca ejecutó completamente. Llegó a ejecutar hasta el 23 por ciento, y hasta las ampliaciones que le damos no ejecuta”, cuestionó Filizzola.

Una vez más tildó de incapaz a Emiliano Rolón e indicó que no sirve ni para administrar un boliche. Agregó que no investiga los casos claves porque tiene patrones.

“Este fiscal es absolutamente incapaz de administrar un boliche de barrio. No tiene voluntad política, no quiere investigar porque tiene patrones. Está para amparar al Presidente o al oficialismo, y usa la fiscalía como herramienta para amedrentar a las personas críticas a Peña”, manifestó Filizzola.

Con respecto a la investigación sobre la Campaña Sucia, el senador Filizzola indicó que ni siquiera se necesita de muchos recursos, pues basta con enviar un correo a Colombia para acceder a los datos.

“Este dinero no salió del bolsillo de Villaverde, o es del Estado o del dinero sucio. El fiscal debe pedir la trazabilidad del dinero, puede pedir cooperación de Colombia, y Colombia le va a decir este dinero salió de tal lado. No necesita tecnología ni muchos recursos”, puntualizó Filizzola.