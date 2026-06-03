Campaña sucia: Rolón defiende pedido a Contraloría y alega falta de peritos en la Fiscalía

El fiscal general Emiliano Rolón defendió la decisión de solicitar la intervención de la Contraloría General de la República en el análisis de la denuncia sobre la presunta campaña de desinformación dirigida contra periodistas y medios de comunicación.

Aseguró que la Fiscalía no está delegando la investigación, sino recurriendo a organismos que puedan colaborar ante la falta de recursos técnicos y humanos.

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“El tema principal aquí es que sabemos que el Ministerio Público cuenta con poco personal para procesar una densidad de información y básicamente la entidad contralora de la gestión pública, del manejo de antecedentes de ciertos programas y eventual propuesta de alguna alternativa de correspondencia es la Contraloría. Naturalmente, en esa diversidad de funciones, el Ministerio Público a veces carece de suficiente cantidad de personas que puedan procesar esta información”, argumentó.

“Tenemos escasísimos peritos”

Rolón también reconoció las dificultades estructurales que enfrenta la institución para abordar investigaciones complejas. Aseguró que el brazo ejecutor de una investigación penal es la Policía Nacional.

“En muchas ocasiones clarificamos que la carencia de bases de personal operativo en diversas ocasiones nos obliga a solicitar la cooperación de estas entidades, pedir informes, tener registros, etcétera, los cuales motivarán seguramente los requerimientos oportunos”, señaló.

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Afirmó que “la inmensidad de tareas” que tiene la Fiscalía hace imposible que a todas les den una atención rápida y eficiente como la sociedad espera.

“El análisis económico de una situación, el análisis financiero, es siempre un aspecto complejo que requiere, obviamente, la utilización de mayor cantidad de personas de lo que nosotros disponemos”, señaló.

Aseguró también que la escasez de especialistas es una problemática permanente dentro del Ministerio Público.

“Si yo le doy la lista de peritos que trabajan en un área, va a ver que son escasísimos y tenemos una gran cantidad de cosas a procesar”, manifestó.

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El fiscal general insistió en que estas limitaciones no deben interpretarse como una intención de dilatar o frenar el avance del caso.

“De ninguna forma queremos con esto dilatar la atención. De ninguna manera queremos ir esperando o poniendo obstáculos a la investigación”, expresó.

Niega que el caso esté “cajoneado”, pero no hay fiscal designado

En otro momento de la entrevista para radio Monumental, Rolón rechazó las acusaciones de inacción por parte de la Fiscalía y aseguró que la denuncia ya se encuentra en trámite.

Dijo que, tras la recepción de los antecedentes, se inició un análisis preliminar a través del área especializada en delitos económicos, paso que consideró habitual antes de definir la conformación de un equipo investigador.

“No hay acá ningún expediente cajoneado ni nada por el estilo”, sostuvo, a pesar del gran retraso que se dio en la apertura de la carpeta tras el escándalo público.

Confirmó que hasta la fecha no hay fiscal designado y señaló que todavía están evaluando cuál será el equipo que va a continuar con las diligencias. En varias ocasiones, señaló que hoy podrían tener un respuesta al respecto.

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Promete no “cajonear” la causa, pero no garantiza evidencias

El fiscal general remarcó que la solicitud de colaboración a la Contraloría constituye apenas una parte del proceso investigativo y que otras líneas de trabajo continuarán dentro del Ministerio Público.

“Esto es un aspecto nada más. Los demás puntos se irán completando estos días”, afirmó.

En otro momento, pidió confianza en el trabajo de la institución y reiteró que la investigación avanzará conforme se reúnan los elementos de prueba necesarios para determinar la existencia de hechos punibles y la eventual participación de responsables.

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“En mi caso no pretendo dilatar ni cajonear. Todos los casos deben ser activados”, concluyó.

Consultado con respecto a cómo van a precautelar las evidencias, considerando que varias de las cuentas en redes sociales ya fueron eliminadas, dijo que no puede asegurar ello pero que van a “efectuar las líneas que sean oportunas y correctas”.

Confirmó que hoy “vamos a tomar las riendas y vamos a establecer un equipo de trabajo o en todo caso una unidad fiscal que se encargue de realizar estas tareas”.