Vuelta de Kattya: Ya están los votos y en cualquier momento sale la sentencia

La acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González en contra de su pérdida de investidura en la Cámara Alta, aprobada el 14 de febrero de 2024, ya cuenta con los 9 votos que deben darse en la Corte Suprema de Justicia.

La exparlamentaria fue destituida del Congreso en menos de cinco horas con acusaciones que la Fiscalía posteriormente descartó. El Congreso violó su propio reglamento que exigía 30 votos y la expulsó con solo 23 votos de cartistas y liberocartistas.

Meses después, González reveló que su expulsión fue ordenada por el propio Horacio Cartes en represalia al escándalo de los “Nepobabies”, hijos de parlamentarios y del vicepresidente Pedro Alliana, con altos salarios en entes públicos; y por promover una investigación contra el titulo de contenido presuntamente falso de Hernán Rivas (ANR, HC), senador quien finalmente fue forzado a renunciar por esto.

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“El propio secretario de la Corte Suprema de Justicia reconoció en un programa que ya estaba todo el circuito de votos. Después el ministro (Gustavo) Santander dijo ‘no’, que faltaban tres votos todavía. Hoy nuevamente corre el rumor de que ya estarían todos los votos y que la sentencia estaría siendo pasada en limpio”, indicó Kattya González a ABC Digital.

“Lo único que puedo decir es que la Corte tiene la obligación de definir este caso. Nosotros sabemos que la ley, que la Constitución está de nuestro lado”, agregó.

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González señaló que una sentencia desfavorable sería un verdadero peligro para nuestra República y nuestra democracia porque significaría sencillamente que la Corte claudicó en una cuestión esencial que le compete: que es juzgar las formas a través de las cuales se aplican sanciones.

“Si esto llega a salir negativo, las consecuencias pueden ser realmente devastadoras para nuestra República y nuestra democracia. Porque va a significar para los que aún están resistiendo que ni diputados ni senadores necesitan respetar ningún proceso. Les bastaría generar una mayoría para que en 10 minutos se pueda articular una pérdida de investidura de cualquier opositor que moleste”, lamentó finalmente.

El documento ya saldría

Según trascendió el documento podría darse a conocer de un momento a otro, debido a que ya se encuentra en la etapa de elaboración y firmas.

Los primeros en votar en la acción de la exparlamentaria independiente fueron los camaristas del fuero Civil y Comercial Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz (preopinante) y Esteban Armando Kriskovich De Vargas. Luego hicieron lo propio los ministros de la Corte Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans, miembros naturales de la Sala Constitucional.

Faltaban las firmas del ministro Alberto Martínez Simón para el quinto voto; Manuel Dejesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns.

Una vez que los 9 miembros hayan emitido sus votos, y teniendo en cuenta que se trata de un caso emblemático, la Corte realizaría una sesión pública, con transmisión en vivo por TV Justicia, para dar a conocer el sentido de los votos de cada miembro y, en consecuencia, la resolución respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada.