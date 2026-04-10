¿Candidato a presidente en 2028? Ministro de Corte Víctor Ríos responde rumores

Ante los rumores que lo posicionan como eventual precandidato a la Presidencia de la República con miras a las elecciones generales de 2028, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos refirió que “estoy al tanto, pero son solo rumores”.

Si bien admitió que el tema forma parte del debate político, dejó en claro que su prioridad actual está en el máximo tribunal judicial.

Consultado sobre su aspiración presidencial, recordó que no es una idea nueva en su trayectoria política.

“Doy la misma respuesta de siempre: desde el 2011 que quiero ser presidente, pero nunca nomás se dio. Es una cuestión de mera voluntad. Estoy muy bien en la Corte”, dijo.

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Sin condiciones políticas para una candidatura

En relación con una eventual postulación dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) -del cual era parte-, el ministro consideró que el escenario interno no es favorable en este momento.

“No hay condiciones, veo muy complicada la cosa y, entonces, directamente decidí concentrarme en la Corte, que es un trabajo delicado. El Partido Liberal está en sus internas, es un tema bastante complejo en el que prefiero no involucrarme”.

Ríos también indicó que, aunque ha reflexionado sobre su futuro político, no recibió planteamientos formales para una candidatura.

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“No tuve ninguna propuesta, pero no voy a negar que desde que asumí en la Corte me vienen hablando del asunto. Por eso, hago el chiste de que no sabía que era tan querido hasta que llegué a la Corte”, mencionó. Ríos juró como ministro de la Corte el 10 de noviembre de 2021.