Acto de entrega de títulos de propiedad, marcado por proselitismo

La entrega de 220 títulos de propiedad a familias del asentamiento Belén del municipio de Tacuaras se caracterizó por un discurso con marcado contenido proselitista del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Aprovechó el acto para cuestionar la administración municipal de Tacuaras y enviar señales sobre el escenario electoral futuro.

El acto contó con la presencia del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez; y el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

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Alliana acusó al intendente Lorenzo Irún (PLRA) de haber frenado diversas iniciativas relacionadas con el asentamiento, entre ellas el reconocimiento de las comisiones vecinales y los permisos para la construcción de viviendas.

El vicepresidente también se dirigió al precandidato colorado a la Intendencia de Tacuaras, Raúl Rolón, expresando su deseo de trabajar en el futuro con una administración municipal afín.

“Mi querido Raúl Rolón, ojalá dentro de poco podamos trabajar juntos aquí también”, manifestó ante los presentes.

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En otro momento, se refirió a su posible candidatura presidencial. “No sé qué va a pasar de mí, no sé qué dirá Dios. Si Dios me da salud y el pueblo paraguayo confía en nosotros, hasta podemos pensar en la Presidencia de la República”, expresó.

Tras años de gestión

En la ocasión, más de 220 familias recibieron sus títulos de propiedad como parte del proceso de regularización de unas 400 existentes en la comunidad. Además, productores locales recibieron implementos agrícolas provistos por la EBY.

El presidente de la comisión vecinal, Robert López, destacó el logro tras años de gestiones para acceder a la titulación de las tierras. “Es un día histórico para las familias de Belén”, expresó.

Discursos cargados de promesas

El gobernador Víctor Hugo Fornerón resaltó la importancia productiva de la comunidad y aseguró que Ñeembucú será uno de los departamentos más beneficiados por los programas de adjudicación impulsados por el Indert.

También recordó que la zona es una de las más afectadas por las inundaciones y las intensas lluvias.

El director de la EBY, Luis Benítez, señaló que las familias aguardaron más de 40 años para obtener los títulos de propiedad.

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Además, anunció que la binacional continuará apoyando a las organizaciones rurales mediante la entrega de implementos agrícolas y una inversión anual de G. 4.000 millones para proyectos de desarrollo en el departamento.

A su turno, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, informó que la institución completará próximamente la entrega de los títulos restantes, que serían 180.

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Explicó además que la actual administración eliminó los intereses sobre las deudas por tierras y redujo el costo de los lotes en un 50% para las mujeres y en un 40% para los hombres.

Ruiz Díaz adelantó que el Indert proyecta entregar entre 10.000 y 15.000 títulos de propiedad por año y anunció que el proceso de regularización continuará en otras comunidades de Ñeembucú, entre ellas Mburica, Estanzuela, Villa Oliva, Estero Cambá, Cerrito y Paso de Patria.