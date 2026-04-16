Indert busca eliminar barreras para entregar títulos de propiedad al sector campesino

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, comfirmó que presentaron un proyecto de ley para eliminar la traba del 3% a las familias campesinas en su acceso a la tierra propia y entregar 50.000 títulos de propiedad.

“Ellos no podían acceder a su título de propiedad porque la ley exigía que previamente debían pagar montos muy elevados y el campesino obviamente no disponía de esos montos”, explicó Ruiz Díaz.

Con este proyecto de ley están tomando acciones para entregar el título al campesino antes de hacer un pago previo. “Se le da un tiempo de 12 meses para poder acceder a algún tipo de préstamo para invertir en su finca y con las ganancias que vaya obteniendo, pagar las cuotas de su título”.

En segunda instancia está la de alargar los plazos. “Con esta nueva ley se va a extender el plazo de 10 a 20 años para los hombres y de 15 a 30 años para las mujeres”.

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Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, apuntó: “Este componente es fundamental para el apoyo técnico del sector campesino, para eliminar ese problema que enfretaban los campesinos a la hora de acceder al título de propiedad”.