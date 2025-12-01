Titular del Indert denuncia un acuerdo que él ya avaló

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, acorralado por las pruebas mediante las cuales quedó al descubierto el grosero “regalo” de tierras en las cercanías del futuro puente del Corredor Bioceánico, ensayó una defensa en la que denuncia un acuerdo de permuta sobre inmuebles del ente agrario. El punto contradictorio y que no contó Ruiz Díaz es que él mismo ya avaló esa permuta con la inscripción y entrega de dos títulos de propiedad.

Detalles del caso

Efectivamente existe un llamativo acuerdo que se firmó en la gestión de la expresidenta del Indert, Gail González, para el pago por una expropiación del año 2010 de 1.231 hectáreas en la zona de Itakyry (Alto Paraná).

Según el documento, con fecha 21 de noviembre de 2022, el Indert asumió el compromiso de cumplir una sentencia judicial de 2019 y se compromete a pagar US$ 14 millones (valor de la tierra más intereses) al propietario de la fracción expropiada, Héctor Urbano Parodi. El acuerdo decía que el pago sería mediante lotes no coloniales del Indert tanto en la región Oriental como Occidental y la cesión de créditos del acreedor.

Sobre la dación de pago con inmuebles se estableció que debía ser valor real para lo cual se debía designar a un perito tasador del Indert en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas.

El compromiso del acreedor del Indert, según el acuerdo, era que debía transferir inmediatamente el inmueble en Itakyry y a su vez renunciar a todo reclamo vía judicial, es decir, evitar la suba de intereses moratorios.

Lo cierto es que en el marco del acuerdo en la gestión de González se hicieron pagos a través de cesión de créditos y se comprometieron a transferir tres inmuebles, con varias hectáreas, en la zona del Chaco (dos en Bahía Negra y uno en Mariscal Estigarribia).

Ruiz Díaz quiso hacer creer que los lotes “permutados” estaban cerca del Corredor Bioceánico para defenderse del “regalo” de varias hectáreas en el zona de Carmelo Peralta. Sin embargo, los tres inmuebles, además de no ser coloniales, están lejos de ese trayecto.

Más contradictorio es que Ruiz Díaz hizo esa denuncia luego de que él mismo haya refrendado en 2024 las correcciones para finiquitar las entregas de los lotes. Uno, por ejemplo, tiene fecha 17 de julio de 2024.

Casualmente, el titular del Indert adjudicó a precios irrisorios tierras coloniales en Carmelo Peralta también entre los meses de mayo y agosto de 2024. Ninguno de los beneficiarios sería sujeto de la reforma agraria.