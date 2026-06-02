Feudo de Alliana: Indert transfiere tres hectáreas a Gobernación de Ñeembucú

En la sede de la Vicepresidencia de la República, el vicepresidente Pedro Alliana y futuro presidenciable por Honor Colorado para el 2028, se coordinó la transferencia de un inmueble de tres hectáreas por parte del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a la Gobernación de Ñeembucú.

Firmaron el documento el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz y el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC).

Conforme a los datos oficiales, el espacio será destinado a la construcción de un moderno complejo recreativo en la ciudad de Pilar, con una inversión prevista de US$ 5 millones.

Alliana es oriundo de Pilar. Fue gobernador de Ñeembucú y diputado. El 15 de agosto de 2023 asumió el cargo de Vicepresidente de la República. Su esposa, Fabiana Souto, también de Pilar es diputada (ANR-HC).

Asumió el curul tras la renuncia del entonces diputado electo Luis Benítez, quien asumió en el 2023 el cargo de director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá. Benítez fue gobernador de Ñeembucú (2018-2023).

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“Impacto urbano”

Ruiz Díaz informó que la Gobernación de Ñeembucú tiene un proyecto “muy interesante que tendrá un impacto en el urbanismo en el departamento”, y principalmente" en Pilar. Informó que el ente agrario transferirá a la Gobernación un inmueble de tres hectáreas donde se tiene proyectado espacios recreativos para la población.

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Dijo que el inmueble “ya no tiene ningún tipo de posibilidad de ser adjudicado en el marco de la reforma agraria” porque se encuentra en una zona densamente poblada”. Agregó que los ciudadanos no tienen actualmente un lugar de esparcimiento.