Canciller afirma que Mercosur debe mejorar y ampliar su proyección internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, asistió hoy a la apertura del Foro Empresarial del Mercosur, realizado en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026 y de la presidencia pro témpore paraguaya del bloque. En su ponencia, el canciller señaló “la necesidad de impulsar una integración más pragmática, dinámica y orientada a resultados concretos para fortalecer la competitividad regional”.

El bloque está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Atendiendo que Paraguay ejerce la presidencia semestral del Mercosur, el martes 30 de junio se llevará a cabo la Cumbre de Presidentes del bloque regional, encuentro que se llevará a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque.

Durante su intervención, el canciller Ramírez Lezcano indicó que el Mercosur atraviesa una nueva etapa que exige mejorar su funcionamiento interno, ampliar su proyección internacional y generar condiciones más favorables para el comercio, la inversión y la transformación productiva. El ministro subrayó la importancia del diálogo permanente entre los sectores público y privado para construir una estrategia económica realista y efectiva.

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Ramírez Lezcano afirmó que el Mercosur debe avanzar en el fortalecimiento de su mercado interno, “consolidar una agenda externa ambiciosa y profundizar la vinculación con el sector empresarial, al que definió como protagonista del crecimiento económico, la innovación, las exportaciones y la generación de empleo”.

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El canciller nacional valoró el valor estratégico del Acuerdo de libre comercio Unión Europea (UE)–Mercosur “como una oportunidad para ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer la integración económica birregional”.

También refirió las fortalezas de Paraguay, entre ellas su estabilidad macroeconómica, apertura comercial, energía limpia y competitiva, y el crecimiento de sectores productivos. Indicó que el país está “en condiciones de desempeñar un papel cada vez más relevante dentro del Mercosur”.

Añadió que para “aprovechar ese potencial es necesario seguir avanzando en infraestructura, logística, digitalización, facilitación del comercio y seguridad jurídica”.

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“Agenda práctica”

Finalmente, Ramírez Lezcano informó que la presidencia pro témpore de Paraguay “ha promovido una agenda práctica enfocada en la modernización de los controles fronterizos, la simplificación de trámites y la mejora de la competitividad regional”. Reiteró que el sector empresarial constituye un socio estratégico para la política exterior económica del Paraguay. También “reafirmó el compromiso de la Cancillería de seguir trabajando en la apertura de mercados, la atracción de inversiones y la internacionalización de las empresas nacionales”.

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Cumbre del Mercosur

Conforme al calendario del bloque regional, el martes 30 de junio se prevé la Cumbre de Presidentes de estados partes y asociados del bloque, con el anfitrión, el presidente Santiago Peña.

Se prevé la presencia de los mandatarios del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva; de Argentina, Javier Milei; y de Uruguay, Yamandú Orsi. Está en duda la presencia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ante la ola de disturbios y bloqueos en las principales carreteras en el vecino país, donde, desde hace semanas hay manifestaciones.