Política
30 de marzo de 2026 - 18:55

Peña promulga acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

El Comisario de Comercio y Seguridad Económica; Relaciones Interinstitucionales y Transparencia de la Comisión Europea, Maro efcovic (i) y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez (d), se saludan sosteniendo los documentos del acuerdo de libre comercio firmados entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur en enero de este año, en Asunción (Paraguay). El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones. EFE/ Juan Pablo Pino
El Comisario de Comercio y Seguridad Económica; Relaciones Interinstitucionales y Transparencia de la Comisión Europea, Maro efcovic (i) y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez (d), se saludan sosteniendo los documentos del acuerdo de libre comercio firmados entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur en enero de este año, en Asunción (Paraguay). El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El presidente Santiago Peña promulgó hoy el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró “en vigor provisional”, luego de 25 años de negociaciones. El mandatario dijo que el entendimiento posibilitará que los productos paraguayos ingresen “a uno de los mercados más grandes del mundo y facilitamos la llegada de tecnología”.

Por ABC Color

“Asunción fue la cuna del MERCOSUR y hoy vuelve a ser protagonista. Promulgué la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, abriendo una etapa de enormes oportunidades para nuestro país”, refiere el posteo del presidente de la República, Santiago Peña, al anunciar que firmó la Ley que oficializa el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Nuestros productos van a ingresar a uno de los mercados más grandes del mundo y facilitamos la llegada de tecnología, maquinaria e insumos europeos a menores costos. Desde el Gobierno del Paraguay sabemos que este es el camino, integrar estrategias para atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar más empleo para todos los paraguayos”, expresa el titular del Poder Ejecutivo.

El pasado 17 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados de Paraguay, con 57 legisladores que votaron a favor, aprobó el proyecto de ley que suscribe el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur (integrado por Argentina, el Brasil, Paraguay y Uruguay) con la Unión Europea, integrado por 27 países.

Lea más: UE notifica a Paraguay entrada en vigor provisional del acuerdo con Mercosur

Dicho acuerdo fue suscrito en nuestra capital el 17 de enero pasado con la presencia de varios presidentes de la región y representantes de la UE.

Santiago Peña
De izq. a der.: El jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez; Santiago Peña y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. Fue hoy en Mburuvicha Róga, (Foto de Presidencia).

Eliminación de aranceles

De acuerdo a los datos, el Acuerdo entre ambos bloques económicos prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, mayor previsibilidad jurídica y convergencia en estándares regulatorios.

Igualmente, según expertos, los cuatro países sudamericanos, incluyendo Paraguay, verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

En su momento, Paraguay fue el tercer país en refrendar en el Parlamento este acuerdo y así aprovechar los beneficios del pacto con Europa. Antes lo hicieron Argentina y luego Uruguay.

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De igual manera, el Congreso de Brasil también promulgó el decreto legislativo que ratifica el convenio de libre comercio entre ambos bloques y ahora el documento debe ser enviado a Asunción junto con los demás acuerdos ya confirmados.

Judicialización

En cuanto a la situación del acuerdo en los países del viejo continente, el Parlamento Europeo resolvió en enero pasado solicitar al Tribunal de Justicia de la UE que evalúe si el acuerdo con el Mercosur respeta los tratados de la UE. Solamente después de este dictamen iniciará el proceso de aprobación de los parlamentos de cada país.